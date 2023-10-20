Рак груди опасен, если о нем забыть: во Всеукраинский день и всемирный месяц борьбы с этим недугом говорим о профилактике и факторах риска

Профилактика рака груди и борьба с ним актуальны во всем мире. Фото из открытых источников.

20 октября – Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы, а октябрь – месяц, когда во всем мире поднимают такую наболевшую тему. Несмотря на современные методы диагностики и лечения, именно эта форма рака является наиболее распространенным в мире онкологическим заболеванием.



Если вы женщина, то уже находитесь в группе риска – эта циничная шутка маммологов , к сожалению, правда. Увы, от рака груди не застрахована даже самая здоровая девушка, кормящая мама, спортивная дама в возрасте и все, кого природа наделила маленьким или большим бюстом. Мы привыкли искать причину всех бед в современной цивилизации, но даже в древности, когда с экологией все было в порядке, существовал рак молочной железы. Его симптомы и внешние проявления описаны еще в "Хирургическом папирусе" Имхотепа, который датируется приблизительно 1600 годом до нашей эры. Американский археолог Эдвин Смит купил его в 1862 году у простого торговца в Луксоре. В руки к ученым и переводчикам манускрипт попал только в начале ХХ века.



Тогда мир поздно узнал об исследованиях египтян, сегодня многие женщины во всем мире слишком поздно, то есть когда рак уже в 3-4 стадии, узнают о своем страшном диагнозе. Даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) только 30 лет назад, в 1993 году забила тревогу и выделила октябрь как месяц, когда во всех странах врачи, знаменитости, лидеры мнений напоминают, насколько опасен и этот рак, и равнодушие к женскому здоровью.

Однако сейчас прекрасная половина человечества чаще замечает "неинстаграмные" проблемы во внешности и теле, чем изменения в молочных железах. Тогда как "золотой стандарт" обнаружения рака груди на ранних стадиях – это тщательное самообследование железы в определенные дни менструального цикла и маммография раз в 1-2 года. Показать, как правильно нужно делать пальпацию, причем и подмышечных лимфоузлов тоже, обязан гинеколог. Он же расскажет, что насторожить вас должны даже такие мелочи: увеличение или уменьшение размеров или симметрии, видимое изменение структуры кожи (отек), цвет (покраснения), а также раздражение, сыпь, корочки, язвочки, незначительные эрозии в зоне соска или ареолы. Немедленного визита к специалисту требуют такие симптомы: обнаружение в молочных железах небольших уплотнений или новообразований; увеличение лимфоузлов в подмышечных впадинах или над ключицей; не связанные с беременность или лактацией прозрачные или даже кровянистые выделения из сосков; если вы чувствуете боль или дискомфорт в одной (обеих) молочных железах. Не лишним будет проконсультироваться у маммолога, если до этого гинеколог обнаружил у вас доброкачественные образования, в том числе и узловые, полипы. В женском организме все взаимосвязано и такие изменения могут запустить механизм болезни по цепочке – от молочной железы к матке. Может быть и обратная последовательность, когда проблемы со здоровьем молочных желез могут повлиять на состояние органов малого таза.



Словом, жизненная гигиена молочных желез важна так же, как и гигиена зубов. Кстати, если сладкое вызывает кариес, то любовь к загару, особенно топлес, провоцирует рак. А вот если вы не одеваете нижнее белье под одежду и провоцируете мужчин, делайте это с чистой душой! Исследования доказали, что рак и отсутствие поддержки молочных желез в виде бюстгальтера никак не взаимосвязаны. Наоборот, это укрепляет мышцы и связочный аппарат молочных желез. Слишком тесный лифчик, который выбирают, чтобы грудь казалась пышнее, тоже не приведет к онкологии. Хотя будет сдавливать или травмировать ткани железы, что плохо для кровообращения.

Плановые визиты (раз в год) к профильным специалистам тоже являются частью профилактики. С такой же периодичностью всем без исключения женщинам от 20 до 39 лет нужно делать УЗИ молочных желез и после 35-40 лет маммографию. Сегодня все эти обследования в Украине доступны и бесплатны, причем оснащение поликлиник и больниц в мегаполисах или крупных районных центрах ничем не уступает лучшим западным клиникам. А Киев, например, даже превосходит многие города Европы по количеству современных цифровых маммографов.



Но даже супертехника не в состоянии повлиять на печальную статистику. Так, самые высокие показатели по раку груди зафиксированы среди украинок в возрасте от 60 лет и старше. Хотя частота заболевания значительно увеличивается, начиная с 30 лет. Каждой четвертой украинке рак диагностируют уже на 3-4 стадии, когда даже химиотерапия, облучение или гормоны не всегда эффективны. Зато рак на первой стадии излечивают у 95% женщин, а на второй — у 80%.

О том, что существуют группы генетического риска, многие женщины в мире узнали, когда 10 лет назад Анжелина Джоли сделала мастектомию обеих желез. К сожалению, ее наследственность по материнской линии (у мамы Джоли тоже выявили рак) стала главной причиной операции, а любимая тетя Дебби Мартин даже скончалась от рака груди в 2013 году. Поэтому если вашей бабушке, тете, маме или сестре поставили этот диагноз, если такая болезнь забрала жизнь кого-то из них, сделайте генетическую диагностику на мутации генов BRCA1 и BRCA2. Сегодня это одни из главных причин развития рака молочной железы у женщин. Кстати, они же представляют серьезную опасность и для мужчин, но у них по статистике всего 1% рака молочной железы.

К серьезным факторам риска, увеличивающим вероятность заболеть раком груди, врачи относят: раннее половое созревание и менструация у девочек до 12-ти лет, поздняя менопауза у женщин, которая началась в возрасте после 55-ти лет, первая беременность наступила после 30-ти лет и старше, отсутствие беременности и родов вообще. При этом, риск заболеть раком молочной железы после 65-ти лет в 5,8 раза выше, чем до 65-ти. В "черном списке" также оказались: злоупотребление алкоголем и курением, гипертоническая болезнь; сахарный диабет; избыточный вес и ожирение с индексом массы тела (ИМТ) 30 и больше; ранее диагностированный рак яичника или других органов, гиподинамия и отсутствие физических нагрузок. По статистике, на все эти факторы приходится 21% всех летальных случаев рака груди.

Подбросили "масла в огонь" негативных причин и факторов рака груди вроде как безобидные гормональные препараты. Речь идет не только о непрерывном и неконтролируемом применении гормональных контрацептивов, выбранных самостоятельно в аптеке, но и столь популярной заместительной гормональной терапии (ЗГТ) в период менопаузы. По статистике у женщин, которые применяют гормональные противозачаточные средства в течение 1 года, риск заболеть раком груди был на 9% выше, чем у тех, кто не пил таблетки. Если же гормоны "спасали" женщину от беременности около 10 лет, то такой риск возрастал на 38%.

Увлечение женщинами ЗГТ в период менопаузы – это вообще отдельный и очень непростой разговор. По свежим данным, к ЗГТ прибегает более 12 миллионов женщин во всем мире. Климакс характеризуется резким падением уровня двух природных гормонов – эстрогена и прогестерона, что ускоряет старение, образование морщин, приводит к приливам жара, уменьшению либидо и резким перепадам настроения.



Казалось бы, волшебная таблетка в виде заместительной гормональной терапии, устраняющей все симптомы, была найдена. Но беда в том, что синтетические гормоны, в отличие от естественных, могут не только устранить все нежелательные симптомы, но и вызвать рак молочных желез. Так, по данным ученых Оксфордского университета, из 50 женщин, которые принимают ЗГТ, у одной возникнет рак груди. А если пациентки ежедневно принимали эстрогены в течение 5 лет, рак возникал у 8 из 100. Также они установили: если женщина в менопаузу получала ЗГТ, то вероятность возникновения онкологии сохраняется на протяжении 10-ти лет даже после прекращения лечения. Кроме того, исследования развеяли миф, согласно которому прием ЗГТ до 50-ти лет, то есть заранее, сведет риск рака груди к нулю. Всего же за 30 лет использования такой терапии из 20 млн случаев заболевания этим раком 1 миллион случаев вызван именно приемом синтетических гормонов. Хорошая новость: эстрогены в вагинальных кремах для местного применения не вызывают рака груди, поскольку не попадают в кровь.

И напоследок, к радости всех дам, мечтающих иметь большую силиконовую грудь, развеем еще один миф: импланты не вызывают рак молочных желез и не повышают риск появления опухоли. Да и ходить к врачу на ежегодное плановое обследование с таким супер-бюстом, согласитесь, намного приятнее.