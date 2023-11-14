Человечеству грозит эпидемия диабета: Всемирный день борьбы с недугом

Чем опасен сахарный диабет и как его предотвратить. Фото из открытых источников.

Более 500 миллионов человек на земле сегодня больны сахарным диабетом, причем 90% пациентов имеют опасный второй тип, который, как правило, зарабатывают пассивностью и гиподинамией и активным поглощением сахара и простых углеводов. Почему невинное желание подсластить себе жизнь может привести к горьким последствиям и как убежать от диабета в прямом и переносном смысле, "Комментарии" решили разобраться детально.

Ровно 100 лет назад одному из ученых, открывших инсулин, – Фредерику Бандингу вручили нобелевскую премию. Его день рождения – 14 ноября – врачи всего мира бьют тревогу и кричат SOS, пытаясь уберечь подростков и взрослых от сахарного диабета. Ведь число диабетиков на планете растет поистине катастрофически, напоминая по скорости и характеру самую настоящую неинфекционную эпидемию.





Состояние организма, когда он не может справиться с уровнем глюкозы (сахара) в крови, называют диабетом. Сегодня он входит в тройку "лидеров" и убийц, в которой стоят рак и сердечно-сосудистые заболевания. По данным международной статистики диабетом страдает каждый 11-й человек во всем мире. Этот недуг опасен не только сам по себе, но и ужасными последствиями – он может, например, привести нарушению функций и полному отказу почек. А результатом того, что кровь при диабете становится густой и возникают серьезные и необратимые проблемы с сосудами во многих органах, может стать инсульт и инфаркт, слепота и неврологические патологии. Еще один "всадник апокалипсиса" при диабете — гангрена пальцев или ступней ног и неминуемая ампутация.

Эндокринологи выделяют два основных типа сахарного диабета. При первом поджелудочная железа не вырабатывает или вырабатывает крайне малое количество инсулина – гормона, который доставляет сахар из крови к миллиардам наших клеток. И тогда этот сахар в крови начинает расти и накапливаться. А при втором типе организм работает настолько плохо, что не может эффективно и по назначению использовать выработанный инсулин.

От инсулинозависимого диабета первого типа, как правило, страдают дети и молодежь до 30 лет. Современная медицина пока что не может его излечить полностью, но зато диагностика позволяет вовремя обнаружить такой диабет, а инъекции инсулина помогают поддерживать уровень сахара и здоровье пациента на стабильном уровне. Это помогает избежать тех ужасных и тяжелейших последствий в зрелые и пожилые годы. Кстати, если раньше люди с таким диагнозом жили до 70-80 лет, то до сегодня продолжительность их жизни, по данным западных ученых, перешагнула 90-летний рубеж.

Второй инсулиннезависимый тип заболевания врачи называют диабетом взрослых. Генетическая предрасположенность к этому недугу является важным, но далеко не единственным фактором риска. Как показали исследования ученых Стэндфордского университета, гены азиатов, аборигенов Астралии и других коренных народов могут выдавать "диабетические поломки" чаще, чем у европейцев.

Огромную роль в этой печальной истории играет избыточный вес, который человек год за годом наедает, сидя на диване с тарелками вредной, но доставляющей такое удовольствие еды. Среди других причин, которые могут спровоцировать развитие сахарного диабета, – болезни поджелудочной железы, которые нередко являются следствием инфекционных вирусных заболеваний – краснухи или гриппа. Но если грипп заявляет о себе высокой температурой и ломотой в суставах, то признаки диабета менее заметны, они не имеют такой яркой картины.



Что же должно насторожить человека и заставить его проверить свое здоровье? Чаще всего это чувство голода, сильная жажда и неестественная сухость во рту, когда будто находишься посреди пустыни, и в буквальном смысле хочется выпить море воды. Иногда это просто на 1-2 литра больше, что тоже ненормально, но даже 4-5 литров жидкости, что губительно для почек. Кроме этого опасны такие проявления как: слишком частое и обильное мочеиспускание, особенно ночью, резкие приступы тошноты и рвоты, странное онемение рук, ног или ощущение легкого покалывания в пальцах. Подозрение на диабет может возникнуть при резком снижении веса без диет или происходящее не на фоне перенесенной недавно болезни. Должны насторожить: порезы, царапины и раны, которые плохо и долго заживают, постоянный зуд на коже, а также ухудшение зрения и будто размытая картина окружающего мира. Нельзя оставлять без внимания и похода к врачу такие "звоночки": постоянная слабость, сонливость, усталость от жизни и работы, беспричинная раздражительность.

Как же человеку, обнаружившему такие симптомы, диагностировать сахарного диабет? Для этого нужно сделать в сертифицированной лаборатории биохимическое исследование гормонов, липидов, крови и мочи. Кровь сдают на уровень глюкозы, гликированный гемоглобин (интегральный показатель гликемии за три месяца), а для определения первого или второго типа диабета делают глюкозотолерантный тест. Это определение уровня глюкозы в крови натощак и после нагрузки, на сновании которого врач делает оценку углеводного обмена. Именно этот тест выявляет серьезные нарушения толерантности к глюкозе и столь опасные скрытые формы диабета. Даже если вас не беспокоит ни одна из перечисленных проблем, уровень глюкозы в крови нужно контролировать и сдавать анализы раз в год. Если же вы находитесь в группе риска или имеете родственников-диабетиков, постарайтесь проверять глюкозу раз в 6 месяцев, то есть дважды в год.

Если же говорить про профилактику диабета, то эндокринологи рекомендуют учитывать еще и многочисленные факторы риска. Например, люди, которые не высыпается или спят меньше 5–6 часов, запросто могут набрать вес. Ведь у них в организме активизируется секреция гормонов стресса – они стимулируют аппетит тогда, когда нет настоящего голода. У женщин вес часто увеличивается во время менопаузы, когда замедляется обмен веществ. А поскольку диабет 2-го типа "стартует" после 35–40 независимо от гендера, то мужчины тоже должны быть начеку. Риск развития этой болезни вдвое увеличивается у пациентов с гипертонией.

Существенно повышает вероятность развития диабета гиподинамия и отсутствие физических нагрузок. Ведь во время занятий спортом глюкоза из крови поступает в мышцы, где используется как источник энергии. А когда человек не активен физически, глюкоза остается в крови, что вредно для здоровья. Пассивный человек "запасает" жир на талии, а это явный симптом метаболического синдрома – при нем чувствительность клеток к инсулину снижается. Это может говорить и про ожирение поджелудочной железы, которая в таком состоянии не будет стараться производить инсулин.



В документальном фильме BBC было показано исследование на добровольцах Австралии, которые боролись со 2-м типом диабета, уменьшая ожирение общее и поджелудочной посредством диет и активности. Люди, вес которых перевалил за 130 кг, только с помощью сбалансированного питания, пеших прогулок и несложных упражнений значительно снизили ИМТ и сахар в крови. А некоторым участникам врачи даже отменили инсулин.



Интересно, что автор фильма – известный американский телеведущий, журналист и писатель Майкл Мосли пошел на опасный анти-эксперимент и показал: даже несколько недель фастфуда способны навредить поджелудочной, повысить сахар и добавить лишние килограммы.

Мосли доказал, что препараты для понижения сахара, холестерина и другие лекарства, которые часто рекламируют корпорации, зарабатывающие миллионы на диабете, можно заменить зеленью, ягодами, овощами, фруктами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами и рыбой, а также зарядкой и пробежками. Главное – побороть преступную лень и стать на путь здоровых перемен.



