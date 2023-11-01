Веганство – один из главных трендов и «религий» нового тысячелетия

Веганы всегда едят здоровую растительную пишу. Фото из открытых источников.

По свежим данным, на планете насчитывается около 100 миллионов веганов, тогда как число вегетарианцев перевалило за 800 миллионов. Подсчитано, что общее количество вегетарианцев фрукторианцев, веганов, и прочих сторонников растительной пищи составляет более 14% от общего населения земли. И каждый день к этому огромному сообществу присоединяются тысячи новичков. Чем же людей привлекает веганство, что оно дает и что отнимает?

Хотя в Индии и многих других странах Азии питание без мяса было совершенно обычным делом еще с VI века до нашей эры, считается, что веганство родилось в 1944 году. Именно тогда британский активист Дональд Уотсон основал в своей стране "Веганское общество" и составил этот термин – из первых трёх и последних двух букв слова vegetarian.

Веганство считается наиболее строгой формой вегетарианства и предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения. Но прежде всего веганство – это история про этику и любовь к братьям нашим меньшим, которых нельзя убивать ради мяса, меха, шерсти и кожи, а также эксплуатировать ради молока, яиц, меда, воска. Кроме того веганы выступают против дельфинариев, цирков и зоопарков с животными. Они становятся идейными вдохновителями кампаний, которые призывают общество выступать против тестирования на животных косметических и других средств, которые корпорации производят для людей.

А чего стоит шумиха вокруг убийства меховых животных на специальных фермах ради изготовления шуб. Правда, при этом веганы почему то не рассказывают, что шуба искусственная, как и многие синтетические волокна, придуманные как альтернатива натуральным, приносят экологии планеты гораздо больший вред, столетиями разлагаясь в земле …

Но вернемся к истокам. Сам мистер Уотсон получил в юные годы психотравму, когда узнал, что несчастных свинок убивают ради национального продукта англичан – бекона. В 14 лет он решил стать вегетарианцем, хотя рядом не было людей с подобными взглядами, и всю жизнь придерживался такой системы питания, благодаря чему дожил до 95 лет. Казалось бы, что может быть лучшей рекламой такого мировоззрения. Но не все так просто и однозначно… При видимых плюсах вроде отсутствия лишнего веса и связанных с ним болезней, отличной физической формы и продления молодости, ученые, врачи и диетологи всего мира предупреждают о негативных последствиях веганства.

Например, пару лет назад специалисты Немецкого общества питания после многочисленных исследований вынесли вердикт: веганская диета категорически запрещается маленьким детям, беременным или кормящим женщинам, а также подросткам. А вот в Бельгии за то, что родители принуждают своих детей к такому строгому питанию, законом предусмотрены суд и тюрьма. Вообще беспокойство о том, насколько нормальным будет развитие юного организма без нужных аминокислот, витаминов и прочих не содержащихся в растительном меню нутриентах, является главным камнем преткновения. Ведь забрав мясо, рыбу, молоко и яйца из рациона, родители-веганы не спешат предложить полноценную по составу замену. Тем более что в случае многих витаминов такая "зеленая" альтернатива в принципе невозможна.

К сожалению, железо из гречки, яблок и других даров природы усваивается в разы хуже, чем гемовое железо из мяса и печени. То же самое можно сказать про жирные кислоты: они вроде как есть в масле льна и других растений, в листовой зелени и бобовых, но биодоступность таковых гораздо ниже, чем если бы в пищу употребляли морскую рыбу. Даже витамина В4 – холина – больше всего не в растениях, а в яйцах, сыре и твороге. А для того, чтобы получить минимальную дневную норму (1,3 мг) витамина B6 из рекордсмена по его содержанию – картофеля, нужно съесть около 800 граммов этого овоща. Любители картофеля, конечно, будут в восторге, в нем, кстати, еще и много витамина С. Как же тогда быть тем, кто не хочет набирать вес из-за употребления крахмалистых овощей? Интересно, а все ли веганы готовы с утра до ночи жевать салат и другие листочки, чтобы покрыть норму селена, йода, фолиевой кислоты?

Консультант по вопросам правильного питания и гендиректор Think Healthy Group Тейлор Уоллис так комментирует эту проблему выбора: "Мало кто задумывается, что у сегодняшней популярности диет на основе растительных продуктов существует целый ряд прямых последствий. Дело вовсе не в том, что такие продукты вредны, это не так. Но я считаю, что мы недостаточно разъясняем людям во всем мире, что некоторые важные питательные вещества содержатся именно в продуктах животного происхождения".

Одна из самых известных проблем веганов, которую они так и не смогли решить даже в 21 веке, – найти источник, из которого можно получить достаточное количество жизненно важного витамина B12. Он есть только в животных продуктах, например, в яйцах и мясе. Чтобы понять, насколько важен для мозга витамин B12 и какие серьезные последствия может иметь его дефицит для детей, Уоллис приводит весьма яркие примеры. "Было несколько трагических случаев, – рассказал он в одном из интервью, – когда мозг ребенка не развивался как надо, потому что родителями были плохо информированные веганы. В одном случае малыш не мог сидеть, в другом – не мог улыбаться. Ужасно, когда не получая B12, некоторые юные пациенты просто впадали в кому".

Интересно: даже у взрослых количество B12 в крови напрямую связано с тем, насколько у человека высокий IQ, – коэффициент интеллекта. В пожилом возрасте, как свидетельствует еще одно зарубежное исследовании, мозг людей с пониженным уровнем B12 уменьшается в 6 раз быстрее, чем у тех, кто не испытывает недостатка этого витамина. B12 и D3, Омега-3, креатин, карнозин, таурин, а также кальций, цинк – вот далеко не полный список веганских "дефицитов".

И все же World Vegan Day – это отличный повод поговорить о пользе и невероятном разнообразии растительной пищи. О наших пищевых привычках, которые все-таки нужно немного изменить в пользу более здорового и сбалансированного рациона. О том, что хотя нет альтернативы мясу, есть альтернатива фастфуду. О важности в нашем рационе овощей, ягод и фруктов в свежем виде. И о том, что лучше похрустеть яблоком, чем выпить магазинный сок, а тыквенную кашу съесть вместо сухого завтрака, залитого молоком. А сколько потрясающе вкусных рецептов придумали веганы, чтобы еда не только давала нам всякие биофлавоноиды, антиоксиданты, полифенолы и прочие нутриенты, но и приносила удовольствие. Особенно если эту креативную еду подают в стильном интерьере веганского ресторана.

День вегана – это хорошая возможность задуматься над тем, каким рафинированным "мусором" из супермаркета набивают свои желудки многие жители мегаполисов, стремительно убегая на работу и прибегая с нее домой. Что никакой суд, к сожалению, не вынесет приговор ни производителям, ни любителям колбас, сосисок, сарделек, копченостей и прочих убийц нашего здоровья. Поддерживать убеждения веганов или осуждать их мировоззрение – это свободный выбор каждого. Но все же их братство – удивительный пример того, как стремление к ЗОЖ, гуманизм и правильные общие интересы могут объединить миллионы людей по всему миру.