Вівсянка вже в минулому: медики визаначили найкращий сніданок для серця

Вівсянка традиційно вважається одним з найбільш корисних варіантів сніданку для серця завдяки високому вмісту клітковини, яка допомагає знижувати рівень "поганого" холестерину. Проте не всі люблять її смак, і тому багато людей шукають альтернативи для підтримки здоров’я серцево-судинної системи, що теж забезпечують тривале відчуття ситості і користь для організму.

Як з’ясували журналісти журналу EatingWell, лікарі-кардіологи радять віддати перевагу грецькому йогурту з ягодами та горіхами. Ця страва має всі необхідні властивості для здорового сніданку: вона містить білки, корисні жири та клітковину, що дозволяє надовго утримувати відчуття ситості і підтримує здоров'я серця.

Спершу варто звернути увагу на користь самого грецького йогурту. Цей продукт багатий білком, який сприяє уповільненню процесу травлення і допомагає контролювати рівень цукру в крові. Це, в свою чергу, зменшує ризик виникнення стрибків глюкози та інсуліну, які можуть бути шкідливими для судин. Кардіолог Джек Вольфсон зазначає, що завдяки помірному рівню цукру в йогурті, після його вживання апетит зберігається на низькому рівні до наступного прийому їжі. Важливо також вибирати натуральний йогурт без додавання цукру, оскільки це допомагає уникнути перевантаження організму зайвими калоріями.

Якщо ж хочеться чогось солодшого, лікарі рекомендують додати в йогурт натуральні фрукти або ягоди, що є не лише смачним, а й корисним варіантом. Вони не тільки доповнюють смак страви, але й збагачують її додатковими вітамінами і антиоксидантами.

Ще одна важлива перевага грецького йогурту — це наявність пробіотиків, які підтримують здорову мікрофлору кишечника. Це важливо не лише для травлення, але й для серцево-судинної системи, оскільки хороша мікрофлора допомагає знижувати рівень хронічного запалення в організмі та підтримувати нормальний артеріальний тиск. В дослідженні Scientific Reports підкреслюється, що нормалізація запальних процесів в організмі є важливим чинником у боротьбі з атеросклерозом — захворюванням, яке є основною причиною серцево-судинних проблем.

