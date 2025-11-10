Чим корисне гарбузове насіння і скільки його можна їсти: озвучено несподівану пораду

Якщо ви шукаєте простий спосіб збагачення своїх страв поживними речовинами, гарбузове насіння стане маленьким, але потужним союзником у раціоні. Цей продукт багатий на корисні жири для серця, рослинний білок, клітковину та важливі мінерали, а також має низку науково підтверджених переваг для здоров’я, про що повідомляє Eating Well.

Фото: з відкритих джерел

Підтримка здоров’я серця

Гарбузове насіння містить омега-3 жирні кислоти, які сприяють підвищенню рівня "хорошого" холестерину HDL. Цей тип холестерину виводить надлишок з крові та транспортує його до печінки, що допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Контроль рівня цукру в крові

Білок і клітковина в насінні допомагають уникнути різких стрибків цукру в крові, що робить його ідеальним перекусом для людей з діабетом або тих, хто прагне уникнути різкого спаду енергії протягом дня.

Поліпшення сну

Насіння гарбуза є джерелом магнію, який сприяє розслабленню м’язів та підвищує якість сну. Крім того, у ньому міститься триптофан — амінокислота, що допомагає виробляти серотонін та мелатонін, необхідні для спокійного сну. "Вони є чудовою закускою перед сном", — зазначає дієтолог Маггі Міхалчик.

Підтримка гормональної системи

Гарбузове насіння особливо корисне для жінок, оскільки містить цинк, який допомагає регулювати прогестерон, а також фітоестрогени, що впливають на активність естрогену, підкреслює Міхалчик.

Кому слід обережно вживати

У більшості людей гарбузове насіння добре засвоюється і легко вводиться у раціон. Проте, як застерігає Лорен Манакер, зареєстрований дієтолог, людям з алергією на насіння або проблемами травлення (наприклад, дивертикуліт) перед споживанням слід проконсультуватися з лікарем. Ті, хто дотримується дієти з низьким вмістом клітковини, повинні вживати насіння помірно, аби уникнути дискомфорту. Також варто звертати увагу на фасоване насіння з додатковою сіллю або ароматизаторами, які можуть містити зайвий натрій.

Гарбузове насіння — це простий спосіб покращити харчування, підтримати серце, стабілізувати рівень цукру в крові, поліпшити сон і гормональну функцію, дотримуючись помірності та обережності.

