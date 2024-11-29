Врач назвал напиток, который очень полезен для печени и костей

Перед сном врач рекомендует выпивать стакан напитка из гвоздики, способного снижать уровень сахара в крови и облегчать боль в суставах. Такой напиток можно легко приготовить дома и извлечь много пользы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает YouTube-канал американского врача Эрика Берга.

Полезный напиток перед сном. Фото: из открытых источников

Отмечается, что гвоздичная вода – это настой или отвар гвоздики, который является довольно популярным народным средством для укрепления организма.

По словам врача, можно использовать гвоздичную воду для лучшего сна, здоровья полости рта, сердца и иммунитета. Гвоздика обладает мощными антибактериальными, противогрибковыми, антикандидозными и противовирусными свойствами.

"Употребление гвоздичной воды перед сном может помочь расслабиться и улучшить пищеварение. Ее также можно использовать при респираторных проблемах, таких как бронхит, слизь в легких, простуда, кашель и астма", — отметил врач.

Гвоздичная вода – это естественное успокаивающее средство, поэтому ее можно использовать как средство для сна без побочных снотворных эффектов.

Доктор Берг рассказал, что нужно вскипятить от 4 до 5 гвоздик в одной чашке воды, убавить огонь и оставить кипеть пять минут.

Накройте воду, пока она кипит, чтобы пара не выходила. После этого дайте настою остыть в течение часа и пейте за 30 минут до сна.

Если же говорить о пользе гвоздики для здоровья, то гвоздика может помочь в регулировании уровня сахара в крови благодаря своим соединениям, имитирующим инсулин – гормон, ответственный за регулирование этих уровней.

Важно помнить, что для больных диабетом евгенол, содержащийся в гвоздике, может помочь снизить уровень глюкозы в крови до безопасного уровня. Однако чрезмерное употребление может привести к гипогликемии, которая может быть опасна.

В сочетании со сбалансированной диетой безопасное и умеренное употребление гвоздики может помочь поддерживать уровень сахара в крови.

Исследования также показывают, что эвгенол в гвоздике потенциально может увеличивать костную массу. Гвоздика является источником марганца — минерала, необходимого для общего здоровья костей.

Несмотря на то, что гвоздичная вода имеет много пользы для здоровья, это не чудодейственное средство. Сбалансированное питание и регулярные физические упражнения важны для того, чтобы оставаться здоровым.

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