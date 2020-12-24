Врачебный смотр на 6-ой неделе после родов

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Швы

Если у вас была эпизиотомия или разрывы во время родов, проверить состояние швов, и как срастаются ткани – первое дело в списке вашего врача. Если вы рожали путем кесарево сечения, у вас, вероятно, будет два осмотра – один через 2 недели после родов, второй – через 6.

Матка, шейка матки и яичники

Вас ждет еще один гинекологический осмотр на кресле – вашему гинекологу необходимо убедиться, что половые органы возвращаются в свое привычное состояние, которое было до беременности. Кроме того, доктор будет проверять матку на наличие признаков инфекции, и выполнит мазок, чтобы проверить наличие аномальных клеток в шейке матки.

Грудь

Это необходимо для того, чтобы вовремя обнаружить блокированные молочные протоки, которые чувствуются как маленькие узлы. По словам специалистов, они могут перерасти в мастит — инфекция, возникающая, когда бактерии попадают в молочный канал и блокируются там.

Мочевой пузырь и кишечник

Беременность и роды могут оказать пагубное воздействие на эти органы. Поэтому ваш врач задаст вам ряд вопросов, страдаете ли вы запорами, недержанием мочи, расстройством желудка.

Психическое здоровье

Оценка эмоционального здоровья женщины во время послеродового обследования столь же важна, как и проверка ее физического здоровья. У 10% женщин может развиться послеродовая депрессия, которая проявляется в любое время в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка.

Возвращение к нормальной жизни

Если с вашим здоровьем все хорошо, ваш доктор разрешит возобновить привычный для вас ритм жизни и активность. В вашу жизнь постепенно могут возвращаться физические нагрузки и занятия сексом.

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