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Ваши чувства и эмоции после преждевременных родов

Когда ребенок рождается преждевременно, мама часто испытывает сильные и смешанные чувства - счастье, спутанность сознания, страх, беспокойство, беспомощность и многое другое

сегодня, 14:24
Автор:

Седлецкая Татьяна


Ваши чувства и эмоции после преждевременных родов

Фото: Shutterstock

После преждевременных родов у женщин обычно возникает вопрос о том, что произошло и что вызвало раннее рождение малыша. Новоиспеченная мама может чувствовать себя беспомощной, грустной, виноватой, озабоченной, сердитой или травмированной опытом рождения. У некоторых родителей возникают противоречивые чувства. Это тоже нормально. Они могут гневаться и сердиться на своего ребенка за то, что он родился больным или слишком рано. Некоторые родители даже отказываются держать малыша на руках или посещать отделение интенсивной терапии новорожденных.

Как справиться со своими чувствами и эмоциями

Работа с чувствами и эмоциями:

- примите свои чувства, какими бы они ни были. Признание собственных эмоций – первый шаг к скорейшему облегчению психического состояния.

- поговорите с кем-то о том, как вы себя чувствуете. Это может быть ваш партнер, доверенный член семьи, друг, или психолог — консультант.

- примите способ вашего партнера справиться со своими чувствами, если он отличается от вашего.

Забота о себе:

- позаботьтесь о здоровой пище, физической активности, об отдыхе и занятии любимым делом. Ограничьте потребление кофеина и алкоголя.

- старайтесь побыть наедине с собой каждый день, даже несколько минут. Например, вы можете практиковать глубокое, контролируемое дыхание, расслабляться, слушая любимую музыку или выходить на прогулку.

Контакт с ребенком:

- отмечайте успехи, положительные моменты и прогресс вашего малыша. Да, сейчас ваш ребенок находится в отделении интенсивной терапии новорожденных, но совсем скоро малыш окрепнет и поправится! У вас будет много причин чувствовать себя позитивно.

- близость к ребенку помогает вам настроиться на одну волну и укрепить связь. Вы можете сделать это, принимая активное участие в повседневной заботе о своем ребенке.

- узнайте, как вы можете помочь своему недоношенному ребенку, например, следить за проявлениями стресса у малыша или осторожно заменить ему подгузник. 


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