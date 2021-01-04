Ваша диета перед зачатием

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Листовая зелень

Такая зелень, как шпинат, капуста и мангольд являются хорошими источниками фолиевой кислоты и витамина B, которые помогают предотвратить дефекты нервной трубки (в том числе расщелина позвоночника) на самых ранних стадиях развития плода.

Молоко

Молоко с высоким содержанием кальция имеет решающее значение для развивающегося скелета плода. Так как поднятие уровня кальция в организме занимает некоторое время, начинайте пить молоко уже сегодня.

Воздержитесь от алкоголя

Датское исследование показало, что женщины, которые выпивали от одного до пяти алкогольных напитков в неделю при попытке зачать первого ребенка, имели на 39% меньше шансов забеременеть в течение шести месяцев, по сравнению с женщинами, не потреблявшими алкоголь. Даже небольшое, но регулярное потребление может нанести вред мозгу и нервной системе развивающегося плода, а иногда даже приводит к алкогольному синдрому плода, отличительными чертами которого являются микроцефалия (аномально маленькая голова), умственная отсталость и врожденные пороки сердца.

Малина

Малина (а также голубика и клубника) – эти ягоды содержат фитонутриенты — растительные вещества, которые помогают организму бороться с болезнями. Они также содержат много витамина С, который необходим для формирования надлежащего коллагена — ключ к укреплению ваших мембран.

Йогурт

Йогурт содержит пробиотики — полезные бактерии, которые помогают усилить вашу иммунную систему. Это особенно важно во время беременности, потому что организм женщины естественным образом подавляет ее иммунную систему для защиты ребенка.

Устрицы

Устрицы содержат высокий уровень цинка — питательное вещество, которое имеет жизненно большое значение для сексуального роста и созревания, как для мужчин, так и для женщин. Исследования показывают, что недостаток цинка влияет на мужскую и женскую фертильность, препятствует росту и развитию, а также задерживает половое созревание.

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