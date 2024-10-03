Употребление алкоголя во время беременности может вызвать необратимые процессы

Фетальный алкогольный синдром (ФАС) является серьезным состоянием, возникающим вследствие воздействия алкоголя на плод во время беременности. Этот синдром является частью более широкого спектра расстройств, известных как фетальные алкогольные спектральные расстройства (ФАСД). ФАС может иметь серьезные последствия для физического, когнитивного и поведенческого развития ребенка, сообщает портал "Комментарии".



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ФАС возникает в результате употребления алкоголя во время беременности. Алкоголь легко проникает через плаценту и попадает в кровоток плода, что может привести к повреждению при развитии органов и систем. Важно отметить, что нет безопасного количества алкоголя, которое можно употреблять во время беременности. Даже небольшие дозы могут оказать негативное влияние на плод.

Симптомы ФАС могут варьироваться от легких до тяжелых и включают в себя физические, когнитивные и поведенческие проблемы.

К физическим признакам относятся:

Маленький размер головы.

Плоское лицо с узкими глазными щелями.

Тонкая верхняя губа.

Отсутствие фильтрума (гладкий участок между носом и верхней губой).

Когнитивные и поведенческие проблемы могут включать:

Задержка развития.

Проблемы с памятью и обучением.

Затруднения с вниманием и концентрацией.

Плохое понимание последствий своих действий.

ФАС может иметь длительные последствия для здоровья и развития ребенка. Дети с ФАС часто испытывают проблемы с обучением, поведением и социальной адаптацией. Они могут испытывать трудности с достижением академических успехов, что может привести к проблемам в школе и дальнейшей жизни. Кроме того, физические проблемы, такие как нарушения зрения и слуха, проблемы с сердцем, почками и костями могут потребовать постоянного медицинского надзора.

Самым эффективным способом предотвращения ФАС является полный отказ от употребления алкоголя во время беременности. Важно, чтобы женщины, планирующие или уже беременные, осознавали риски, связанные с употреблением алкоголя, и получали поддержку для отказа от него.

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