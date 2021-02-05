Топ - 5 средств для улучшения сна

Даже если вы отлично спали раньше, во время беременности совершенно нормально часто просыпаться и ворочаться.

Беременная спит. Фото: pampers-gorodok.ru

Подушки для поддержки спины и живота

Подушка между вашими согнутыми коленями поддерживает нижнюю часть спины и может сделать рекомендуемую боковую позицию более комфортной. Вы можете экспериментировать с обычными подушками или использовать подушки, сделанные специально для беременных женщин.

Средства от изжоги

Если вы страдаете от изжоги, экспериментируйте с дополнительной подушкой, чтобы поднять голову немного выше во время сна. Также старайтесь не есть, по крайней мере, за два часа до сна, избегайте кофеина, шоколада, острой и жирной пищи.

Еда и напитки

То, что вы едите — и когда вы едите — может повлиять на качество вашего сна. Выпейте стакан теплого молока перед сном — это проверенный временем способ для крепкого сна. Многие эксперты считают, что аминокислота L-триптофан (найденная в молоке и других продуктах, таких как индейка и яйца) делает веки тяжелыми, повышая уровень химического вещества в мозге, называемом серотонином.

Если вас часто тревожат плохие сны, головные боли или повышенное потоотделение на протяжении всей ночи — вы можете страдать от низкого уровня сахара в крови. Попробуйте есть продукты с высоким содержанием белка перед сном, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение ночи.

Медикаментозное лечение

В идеале вы должны избегать любых лекарств (включая травяные средства) во время беременности. Большинство препаратов не были протестированы на беременных женщинах, поэтому очень сложно понять, какой эффект они будут оказывать на вашего ребенка.

"Старайтесь избегать приема снотворных лекарств по рецепту на последних сроках беременности – это может привести к проблемам с дыханием и мышечным тонусом у младенцев, подвергшихся воздействию этих препаратов", — говорит Аманда Демпси, доктор медицинских наук в Мичигане.

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