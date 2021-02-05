logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.02.2021

BTC/USD

37971.28

ETH/USD

1739.90

LTC/USD

154.00

НБУ 05.02.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье беременность и роды Топ - 5 средств для улучшения сна
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ - 5 средств для улучшения сна

Несколько советов, как вернуть себе крепкий сон, которого вы так жаждете

сегодня, 17:35
Автор:

Седлецкая Татьяна

Даже если вы отлично спали раньше, во время беременности совершенно нормально часто просыпаться и ворочаться.

Топ - 5 средств для улучшения сна

Беременная спит. Фото: pampers-gorodok.ru

Подушки для поддержки спины и живота

Подушка между вашими согнутыми коленями поддерживает нижнюю часть спины и может сделать рекомендуемую боковую позицию более комфортной. Вы можете экспериментировать с обычными подушками или использовать подушки, сделанные специально для беременных женщин.

Средства от изжоги

Если вы страдаете от изжоги, экспериментируйте с дополнительной подушкой, чтобы поднять голову немного выше во время сна. Также старайтесь не есть, по крайней мере, за два часа до сна, избегайте кофеина, шоколада, острой и жирной пищи.  

Еда и напитки

То, что вы едите — и когда вы едите — может повлиять на качество вашего сна. Выпейте стакан теплого молока перед сном — это проверенный временем способ для крепкого сна. Многие эксперты считают, что аминокислота L-триптофан (найденная в молоке и других продуктах, таких как индейка и яйца) делает веки тяжелыми, повышая уровень химического вещества в мозге, называемом серотонином.

Если вас часто тревожат плохие сны, головные боли или повышенное потоотделение на протяжении всей ночи — вы можете страдать от низкого уровня сахара в крови. Попробуйте есть продукты с высоким содержанием белка перед сном, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение ночи.

Медикаментозное лечение

В идеале вы должны избегать любых лекарств (включая травяные средства) во время беременности. Большинство препаратов не были протестированы на беременных женщинах, поэтому очень сложно понять, какой эффект они будут оказывать на вашего ребенка.

"Старайтесь избегать приема снотворных лекарств по рецепту на последних сроках беременности – это может привести к проблемам с дыханием и мышечным тонусом у младенцев, подвергшихся воздействию этих препаратов", — говорит Аманда Демпси, доктор медицинских наук в Мичигане.

Ранее "Комментарии" публиковали  лайфхаки по выбору и безопасному использованию детских колясок.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.parents.com/pregnancy/my-life/sleep/how-to-get-a-better-nights-sleep-while-pregnant/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ