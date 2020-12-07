Тест на толерантность к глюкозе во время беременности

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Гестационный диабет — это высокий уровень глюкозы в крови женщины во время беременности. Тестирование — единственный способ узнать, есть ли у вас гестационный диабет.

Ваш лечащий доктор может назначить тест на глюкозу раньше 24 недели, если обычный анализ мочи показывает много сахара или ваша беременность считается с высоким риском. Если результаты будут нормальными, тест проведут еще раз немного позже во время беременности.

Как проводится скрининг на глюкозу?

Когда вы приходите сдавать тест, вам дается сахарный раствор, содержащий 50 граммов глюкозы, который вы должны выпить в течение пяти минут. Через час медсестра возьмет образец крови из руки, чтобы проверить уровень сахара в крови. Идея состоит в том, чтобы понять, насколько эффективно ваш организм обрабатывает сахар. Если показания слишком высокие, врач назначит вам трехчасовой тест на толерантность к глюкозе, чтобы точно определить наличие у вас гестационного диабета.

Возьмите с собой книгу, так как вы должны оставаться в приемной во время всей процедуры теста. Также прихватите из дома что-нибудь поесть, чтобы перекусить сразу, как только выйдете из клиники, так как, вероятно, вы будете испытывать сильное чувство голода на момент окончания теста.

Обычно высокий уровень сахара в крови длится ненамного дольше, чем беременность. Но некоторые женщины, у которых развивается диабет во время беременности, все еще имеют его после родов, поэтому им придется пройти еще один тест на глюкозу через шесть-восемь недель после рождения ребенка.

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