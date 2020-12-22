Развитие новорожденных в первый месяц жизни

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Седлецкая Татьяна
Фото: gold1043.com
Как развиваются новорожденные
Обниматься, спать, кормить – самые основные дела в первые несколько
месяцев. Ваш ребенок много учится, когда вы проводите время вместе каждый день.
Его мозг растет и развивается по мере того, как малыш видит, слышит и касается
окружающего мира.
В этом возрасте ваше лицо – самый интересный объект для малыша.
Ребенок также может различить игрушки
с контрастными цветами, такими как красный, черный и белый, или синий, желтый и
оранжевый.
Ваш одномесячный малыш способен слышать вас и узнавать ваш голос, но иногда может испугаться, когда слышит вас или другой громкий звук. Ваш ребенок может ненадолго поднять голову, когда лежит на животике или поворачивать голову в сторону, когда лежит на спине. Большую часть времени ребенок держит руки сжатыми в кулак.
Играйте с новорожденным — это помогает мозгу вашего ребенка расти и узнавать о
мире вокруг. А также укрепляет связь между вами.
Время на животике — выкладывайте малыша ежедневно на животик на 1-5 минут,
чтобы укрепить мышцы шеи и верхней части тела. Вашему ребенку необходимы эти
мышцы, чтобы поднять и удерживать голову, ползать и вставать. Всегда наблюдайте
за своим ребенком, когда он лежит на животике.
Когда нужно
беспокоиться о развитии новорожденных
Обратитесь к врачу, если у вас возникли какие-либо
проблемы или вы заметите, что ваш одномесячный ребенок:
- много плачет, и это вас беспокоит;
- плохо питается;
- очень устал или спит намного больше, чем ожидается
для этого возраста — то есть более чем около 16 часов в день;
- не двигает руками или ногами;
- не реагирует на яркий свет или не следит за вашим
лицом глазами;
- не издает "булькающие" новорожденные звуки;
- не вздрагивает от громких звуков или не поворачивает
голову на ваш голос;
- плохо спит.
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