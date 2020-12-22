Развитие новорожденных в первый месяц жизни

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Как развиваются новорожденные

Обниматься, спать, кормить – самые основные дела в первые несколько месяцев. Ваш ребенок много учится, когда вы проводите время вместе каждый день. Его мозг растет и развивается по мере того, как малыш видит, слышит и касается окружающего мира.

В этом возрасте ваше лицо – самый интересный объект для малыша. Ребенок также может различить игрушки с контрастными цветами, такими как красный, черный и белый, или синий, желтый и оранжевый.

Ваш одномесячный малыш способен слышать вас и узнавать ваш голос, но иногда может испугаться, когда слышит вас или другой громкий звук. Ваш ребенок может ненадолго поднять голову, когда лежит на животике или поворачивать голову в сторону, когда лежит на спине. Большую часть времени ребенок держит руки сжатыми в кулак.

Играйте с новорожденным — это помогает мозгу вашего ребенка расти и узнавать о мире вокруг. А также укрепляет связь между вами.

Время на животике — выкладывайте малыша ежедневно на животик на 1-5 минут, чтобы укрепить мышцы шеи и верхней части тела. Вашему ребенку необходимы эти мышцы, чтобы поднять и удерживать голову, ползать и вставать. Всегда наблюдайте за своим ребенком, когда он лежит на животике.

Когда нужно беспокоиться о развитии новорожденных

Обратитесь к врачу, если у вас возникли какие-либо проблемы или вы заметите, что ваш одномесячный ребенок:



- много плачет, и это вас беспокоит;



- плохо питается;

- очень устал или спит намного больше, чем ожидается для этого возраста — то есть более чем около 16 часов в день;

- не двигает руками или ногами;

- не реагирует на яркий свет или не следит за вашим лицом глазами;

- не издает "булькающие" новорожденные звуки;

- не вздрагивает от громких звуков или не поворачивает голову на ваш голос;

- плохо спит.

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