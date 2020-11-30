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Седлецкая Татьяна
Фото: frutonyanya
"Бэби-блюз" обычно начинается через несколько дней после родов и уходит самостоятельно в течение недели или двух. Однако если ваши чувства кажутся необычайно интенсивными и длятся дольше двух недель подряд, у вас может быть более серьезное состояние — послеродовая депрессия. Послеродовая депрессия является результатом сочетания гормональных, экологических, эмоциональных и генетических факторов, которые не поддаются контролю.
Симптомы послеродовой депрессии
У вас может быть послеродовая
депрессия, если вы испытываете пять или более следующих симптомов каждый день,
по крайней мере, две недели подряд:
· чувство печали, пустоты или безнадежности
· частые беспричинные слезы
· потеря интереса или отсутствие удовольствия от вашей обычной деятельности и увлечений
· проблемы со сном в ночное время или проблемы с бодрствованием в течение дня
· потеря аппетита или чрезмерный аппетит, непреднамеренная потеря веса или увеличение веса
· чувство никчемности или непреодолимой вины
· суматошность или медлительность
· сложность концентрации или принятия решений
· чувство, что жизнь не имеет смысла
Другие возможные признаки депрессии включают:
· крайнее раздражение или злость
· вы избегаете друзей и родственников
· сильное беспокойство о малыше
· вы не заинтересованы в своем ребенке или не заботитесь о нем
· чувствуете себя настолько истощенной, что не можете встать с постели в течение нескольких часов
Депрессия называется
послеродовой, если она возникает в течение нескольких недель после родов. В отличие
от депрессии, которая не связана с беременностью, послеродовая депрессия
зависит от гормональных изменений в организме женщины, которые возникают после
родов.
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