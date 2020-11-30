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Послеродовая депрессия

От 40 % до 80 % новых матерей испытывают «бэби-блюз» - эмоциональное состояние беспокойства, неуверенности в себе, усталости и слез.

сегодня, 14:52
Автор:

Седлецкая Татьяна


Послеродовая депрессия

Фото: frutonyanya

"Бэби-блюз" обычно начинается через несколько дней после родов и уходит самостоятельно в течение недели или двух. Однако если ваши чувства кажутся необычайно интенсивными и длятся дольше двух недель подряд, у вас может быть более серьезное состояние — послеродовая депрессия. Послеродовая депрессия является результатом сочетания гормональных, экологических, эмоциональных и генетических факторов, которые не поддаются контролю.

Симптомы послеродовой депрессии

У вас может быть послеродовая депрессия, если вы испытываете пять или более следующих симптомов каждый день, по крайней мере, две недели подряд:

·        чувство печали, пустоты или безнадежности

·        частые беспричинные слезы

·        потеря интереса или отсутствие удовольствия от вашей обычной деятельности и увлечений

·        проблемы со сном в ночное время или проблемы с бодрствованием в течение дня

·        потеря аппетита или чрезмерный аппетит, непреднамеренная потеря веса или увеличение веса

·        чувство никчемности или непреодолимой вины

·        суматошность или медлительность

·        сложность концентрации или принятия решений

·        чувство, что жизнь не имеет смысла

Другие возможные признаки депрессии включают:

·        крайнее раздражение или злость

·        вы избегаете друзей и родственников

·        сильное беспокойство о малыше

·        вы не заинтересованы в своем ребенке или не заботитесь о нем

·        чувствуете себя настолько истощенной, что не можете встать с постели в течение нескольких часов

Депрессия называется послеродовой, если она возникает в течение нескольких недель после родов. В отличие от депрессии, которая не связана с беременностью, послеродовая депрессия зависит от гормональных изменений в организме женщины, которые возникают после родов. 


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