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«Можно» и «нельзя» на ранней стадии беременности

Если вы подозреваете, что беременны, существуют определенные вещи, которые можно сделать, чтобы позаботиться о своем теле и о будущем малыше

сегодня, 16:25
Автор:

Седлецкая Татьяна


«Можно» и «нельзя» на ранней стадии беременности

Фото: mosplod

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Пересмотрите свой рацион. Здоровая, хорошо сбалансированная диета является обязательным условием для женщин, пытающихся забеременеть или на ранних стадиях беременности. Большое количество белка, фруктов и овощей поможет держать вас и вашего будущего ребенка в здоровом весе, будет способствовать хорошему развитию мозга малыша и обеспечит достаточную энергию во время беременности.

Читайте этикетки с ингредиентами. Ранняя стадия беременности — самое подходящее время, чтобы более внимательно рассмотреть этикетки обычных предметов домашнего обихода. Исследования показали, что повторное воздействие химических веществ во время беременности может негативно повлиять на вашего будущего ребенка.

Пейте фолиевую кислоту. Фолиевая кислота является синтетической формой фолата, которая фактически представляет собой группу витамина В, известного как B 9. Этот витамин помогает предотвратить до 70% врожденных дефектов нервной трубки. Начните принимать фолиевую кислоту за три месяца до зачатия.

Во время беременности у вас появится излишняя усталость. Поэтому, если вы чувствуете себя хорошо на самых ранних стадиях беременности, оставайтесь максимально активной – это означает регулярные быстрые прогулки или тренировка в спортзале. Начните с умеренной активности, такой как йога или просто прогулка — не забудьте поговорить с врачом о том, что безопасно для вас.

Не рекомендуется:

Принимать лекарства без назначения врача. Многие лекарства, отпускаемые по рецептам и без рецепта, небезопасны для беременных женщин. 

Чрезмерный стресс. Высокий уровень кортизола на ранних стадиях беременности приводит к более высоким показателям раннего выкидыша, преждевременных родов, гипертонии, вызванной беременностью, замедления роста плода, преэклампсии и преждевременных родов, а также постнатальных задержек развития. Спорт, медитация и массаж могут помочь вам бороться со стрессом и тревогой.

Переедание. Фактически, беременным женщинам необходимо потреблять только около 300 дополнительных калорий в день для поддержки растущего ребенка. Поговорите со своим врачом о том, сколько калорий вам нужно потреблять для поддержания здоровой беременности.

Алкоголь и никотин. 



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