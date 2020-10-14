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5 товаров для дома, которые мешают вам забеременеть

Когда вы планируете беременность, очень важно уменьшить воздействие химических веществ, влияющих на женскую фертильность. Обратите внимание на потенциальный риск, который скрывают следующие повседневные товары.

сегодня, 16:28
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 товаров для дома, которые мешают вам забеременеть

Фото: іxbt.com

·         Воздействие масляных красок, растворителей для красок и малярных принадлежностей, содержащих свинец или ртуть, строго запрещено для будущей мамы. Воздействие этих химикатов повышает риск выкидыша и может вызывать серьезные физические и психические проблемы в развитии будущего ребенка.

·         Планируя беременность, обратите внимание на свой любимый парфюм. Синтетические ароматы, используемые в косметических продуктах, включая парфюмерию, содержат химические вещества, которые могут нарушить уровень гормонов, повлиять на фертильность, а позже накапливаться в грудном молоке.

·         Стоит отказаться и от таких косметических продуктов, как тональный крем или маски для лица, если они содержат ретиноиды — популярный ингредиент, который предотвращает старение и уменьшает морщины. Доказано, что постоянное использование косметических средств с ретиноидами, вызывает нарушение роста эмбриона на ранних стадиях беременности.

·         Конечно, от маникюра отказываться не стоит, а вот продукты на основе ацетона держите от себя подальше. Многие женщины даже не подозревают, какая опасность скрывается в пузырьке жидкости для снятия лака или лаке для ногтей. Если вы подвергаетесь воздействию подобных продуктов часто или в течение длительных периодов времени, это может привести к долгосрочному негативному воздействию на фертильность.  

·         Не забывайте читать список ингредиентов на упаковке геля для душа, шампуня, кондиционера и мыла. По словам многих экспертов, парабены — это тип консерванта, который используется для предотвращения роста бактерий и обладает способностью приобретать характеристики эстрогена. Хотя тело каждого человека, мужчины или женщины, производит собственный эстроген, слишком большое его количество негативно влияет на фертильность. Эстроген регулирует гормоны, а их дисбаланс снижает шансы на создание здоровых яйцеклеток или сперматозоидов. 


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