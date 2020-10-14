5 товаров для дома, которые мешают вам забеременеть

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Седлецкая Татьяна
Фото: іxbt.com
·
Воздействие
масляных красок, растворителей для красок и малярных принадлежностей,
содержащих свинец или ртуть, строго запрещено для будущей мамы. Воздействие
этих химикатов повышает риск выкидыша и может вызывать серьезные физические и
психические проблемы в развитии будущего ребенка.
·
Планируя
беременность, обратите внимание на свой любимый парфюм. Синтетические ароматы,
используемые в косметических продуктах, включая парфюмерию, содержат химические
вещества, которые могут нарушить уровень гормонов, повлиять на фертильность, а
позже накапливаться в грудном молоке.
·
Стоит
отказаться и от таких косметических продуктов, как тональный крем или маски для
лица, если они содержат ретиноиды — популярный ингредиент, который предотвращает
старение и уменьшает морщины. Доказано, что постоянное использование
косметических средств с ретиноидами, вызывает нарушение роста эмбриона на
ранних стадиях беременности.
·
Конечно,
от маникюра отказываться не стоит, а вот продукты на основе ацетона держите от
себя подальше. Многие женщины даже не подозревают, какая опасность скрывается в
пузырьке жидкости для снятия лака или лаке для ногтей. Если вы подвергаетесь
воздействию подобных продуктов часто или в течение длительных периодов времени,
это может привести к долгосрочному негативному воздействию на фертильность.
·
Не
забывайте читать список ингредиентов на упаковке геля для душа, шампуня,
кондиционера и мыла. По словам многих экспертов, парабены — это тип
консерванта, который используется для предотвращения роста бактерий и обладает
способностью приобретать характеристики эстрогена. Хотя тело каждого человека,
мужчины или женщины, производит собственный эстроген, слишком большое его
количество негативно влияет на фертильность. Эстроген регулирует гормоны, а их
дисбаланс снижает шансы на создание здоровых яйцеклеток или сперматозоидов.
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