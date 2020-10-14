5 товаров для дома, которые мешают вам забеременеть

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· Воздействие масляных красок, растворителей для красок и малярных принадлежностей, содержащих свинец или ртуть, строго запрещено для будущей мамы. Воздействие этих химикатов повышает риск выкидыша и может вызывать серьезные физические и психические проблемы в развитии будущего ребенка.

· Планируя беременность, обратите внимание на свой любимый парфюм. Синтетические ароматы, используемые в косметических продуктах, включая парфюмерию, содержат химические вещества, которые могут нарушить уровень гормонов, повлиять на фертильность, а позже накапливаться в грудном молоке.

· Стоит отказаться и от таких косметических продуктов, как тональный крем или маски для лица, если они содержат ретиноиды — популярный ингредиент, который предотвращает старение и уменьшает морщины. Доказано, что постоянное использование косметических средств с ретиноидами, вызывает нарушение роста эмбриона на ранних стадиях беременности.

· Конечно, от маникюра отказываться не стоит, а вот продукты на основе ацетона держите от себя подальше. Многие женщины даже не подозревают, какая опасность скрывается в пузырьке жидкости для снятия лака или лаке для ногтей. Если вы подвергаетесь воздействию подобных продуктов часто или в течение длительных периодов времени, это может привести к долгосрочному негативному воздействию на фертильность.

· Не забывайте читать список ингредиентов на упаковке геля для душа, шампуня, кондиционера и мыла. По словам многих экспертов, парабены — это тип консерванта, который используется для предотвращения роста бактерий и обладает способностью приобретать характеристики эстрогена. Хотя тело каждого человека, мужчины или женщины, производит собственный эстроген, слишком большое его количество негативно влияет на фертильность. Эстроген регулирует гормоны, а их дисбаланс снижает шансы на создание здоровых яйцеклеток или сперматозоидов.

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