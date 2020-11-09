7 продуктов, которых следует избегать при грудном вскармливании

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Седлецкая Татьяна
Фото: menslife
Алкоголь
Алкоголь блокирует выделение окситоцина, что приводит к уменьшению
количества грудного молока. Также алкоголь может изменить вкус и запах молока. После
употребления алкоголя в вечернее время вы можете заметить, что количество
грудного молока быстро снижается. Обычно лактация возобновляется в течение
24-48 часов.
Петрушка, перечная мята и ментол
Было отмечено, что петрушка, мята и ментол уменьшают
подачу молока у женщин, которые потребляют большое количество каждого растения.
Витекс священный
Данное растение активно применяется в медицине для
лечения различных репродуктивных проблем, включая симптомы, связанные с ПМС,
эндометриозом и менопаузой. Тем не менее витекс оказывает терапевтический эффект,
воздействуя непосредственно на гипофиз и ингибируя секрецию пролактина. Когда
уровни пролактина снижаются, подача молока обычно уменьшается вместе с ним.
Псевдоэфедрин и бромокриптин
Некоторые лекарства отрицательно влияют на процесс
грудного вскармливания. Исследованиями было доказано, что псевдоэфедрин
(активный ингредиент во многих препаратах от симптомов простуды), и
бромокриптин (Parlodel или Cycloset, используемые для лечения различных
проблем) оказывают отрицательное влияние на выработку грудного молока.
Недоготовленные продукты
Всегда мойте руки и любую кухонную поверхность, прежде
чем готовить. Режьте мясо и овощи разными ножами и обязательно тщательно мойте
разделочную доску после мяса. Убедитесь, что мясо приготовилось полностью и при
безопасной температуре, чтобы предотвратить распространение пищевых болезнетворных
бактерий.
Кофеин
Кофеин является стимулятором, который легко передается с
грудным молоком, а время, необходимое младенцу, чтобы вывести его из организма,
составляет 97,5 часов — более 4 дней! Поэтому, чем старше ребенок, тем лучше
его организм будет справляться с кофеином.
Рыба с высоким содержанием ртути
Из-за большого количества факторов большинство рыб и
других морепродуктов содержат нездоровые химические вещества, в частности
ртуть. Рыба, которая содержит низкие уровни ртути, включает лосось, камбалу,
форель, минтай и сома. Тунец, акула, меч-рыба, скумбрия и плотва имеют
тенденцию иметь более высокие уровни ртути, поэтому их следует избегать.
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