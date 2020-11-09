7 продуктов, которых следует избегать при грудном вскармливании

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Алкоголь

Алкоголь блокирует выделение окситоцина, что приводит к уменьшению количества грудного молока. Также алкоголь может изменить вкус и запах молока. После употребления алкоголя в вечернее время вы можете заметить, что количество грудного молока быстро снижается. Обычно лактация возобновляется в течение 24-48 часов.

Петрушка, перечная мята и ментол

Было отмечено, что петрушка, мята и ментол уменьшают подачу молока у женщин, которые потребляют большое количество каждого растения.

Витекс священный

Данное растение активно применяется в медицине для лечения различных репродуктивных проблем, включая симптомы, связанные с ПМС, эндометриозом и менопаузой. Тем не менее витекс оказывает терапевтический эффект, воздействуя непосредственно на гипофиз и ингибируя секрецию пролактина. Когда уровни пролактина снижаются, подача молока обычно уменьшается вместе с ним.

Псевдоэфедрин и бромокриптин

Некоторые лекарства отрицательно влияют на процесс грудного вскармливания. Исследованиями было доказано, что псевдоэфедрин (активный ингредиент во многих препаратах от симптомов простуды), и бромокриптин (Parlodel или Cycloset, используемые для лечения различных проблем) оказывают отрицательное влияние на выработку грудного молока.

Недоготовленные продукты

Всегда мойте руки и любую кухонную поверхность, прежде чем готовить. Режьте мясо и овощи разными ножами и обязательно тщательно мойте разделочную доску после мяса. Убедитесь, что мясо приготовилось полностью и при безопасной температуре, чтобы предотвратить распространение пищевых болезнетворных бактерий.

Кофеин

Кофеин является стимулятором, который легко передается с грудным молоком, а время, необходимое младенцу, чтобы вывести его из организма, составляет 97,5 часов — более 4 дней! Поэтому, чем старше ребенок, тем лучше его организм будет справляться с кофеином.

Рыба с высоким содержанием ртути

Из-за большого количества факторов большинство рыб и других морепродуктов содержат нездоровые химические вещества, в частности ртуть. Рыба, которая содержит низкие уровни ртути, включает лосось, камбалу, форель, минтай и сома. Тунец, акула, меч-рыба, скумбрия и плотва имеют тенденцию иметь более высокие уровни ртути, поэтому их следует избегать.

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