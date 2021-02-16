4 и 5 месяц беременности - особенности развития малыша

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Вы оба достигли второго триместра — так называемой фазы
медового месяца беременности. Ваш малыш растет не по дням, а по часам, и ваша
матка тоже, поэтому на данный момент у вас может появиться заметный рельеф
живота.
Плод на 4 месяце беременности. Фото: kukuriku.ru
На данном этапе развития у вашего малыша начинают
меняться выражения лица – появляются маленькие морщины и гримасы. Но это просто
сокращение лицевых мышц, которые не указывают на настроение.
15 неделя
На 15 неделе беременности определится факт – родится ли
ваш малыш лысым или будет иметь копну темных волос. Сейчас у малыша формируется
волосяной покров по всему телу, уже видны очертания его бровей.
16
неделя
В любой день — обычно между 16 и 20 неделями — он будет
натыкаться на стенки амниотического пузыря, что вы почувствуете как
"оживление". Ультразвук уже может выявить половые органы вашего ребенка, а внешний
монитор сканирует удары его крошечного сердца, которое к настоящему моменту перекачивает
23 литра крови в день во все уголки растущего тела.
17
неделя
Ребенок прочно связан с плацентой через пуповину, которая
становится все толще и прочнее благодаря крови и питательным веществам. Скелет малыша
превращается из мягкого хряща в кость. Эти кости долго остаются гибкими, чтобы малыш
легче прошел через родовые пути.
18
неделя
На этой неделе на кончиках крошечных пальцев начинают
появляться уникальные завитки и завитушки, являющиеся отпечатками вашего
ребенка. Его руки начинают делать хватательные движения, и он может даже начать
сосать большой палец.
19
неделя
Добро пожаловать в пятый месяц беременности! На этой
неделе яичники женского плода уже развили крошечные фолликулы, которые содержат
все яйцеклетки, которые у нее когда-либо будут — целых шесть миллионов. Именно
эти крошечные яйцеклетки разовьются до овуляции, когда маленькая девочка
достигнет половой зрелости.
20
неделя
Сердцебиение плода на 20 неделе усиливается. Сердце
ребенка бьется быстро — примерно в 2 раза быстрее, чем сердце матери.
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