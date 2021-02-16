4 и 5 месяц беременности - особенности развития малыша

Вы оба достигли второго триместра — так называемой фазы медового месяца беременности. Ваш малыш растет не по дням, а по часам, и ваша матка тоже, поэтому на данный момент у вас может появиться заметный рельеф живота.

Плод на 4 месяце беременности. Фото: kukuriku.ru

На данном этапе развития у вашего малыша начинают меняться выражения лица – появляются маленькие морщины и гримасы. Но это просто сокращение лицевых мышц, которые не указывают на настроение.

15 неделя

На 15 неделе беременности определится факт – родится ли ваш малыш лысым или будет иметь копну темных волос. Сейчас у малыша формируется волосяной покров по всему телу, уже видны очертания его бровей.

16 неделя

В любой день — обычно между 16 и 20 неделями — он ​​будет натыкаться на стенки амниотического пузыря, что вы почувствуете как "оживление". Ультразвук уже может выявить половые органы вашего ребенка, а внешний монитор сканирует удары его крошечного сердца, которое к настоящему моменту перекачивает 23 литра крови в день во все уголки растущего тела.

17 неделя

Ребенок прочно связан с плацентой через пуповину, которая становится все толще и прочнее благодаря крови и питательным веществам. Скелет малыша превращается из мягкого хряща в кость. Эти кости долго остаются гибкими, чтобы малыш легче прошел через родовые пути.

18 неделя

На этой неделе на кончиках крошечных пальцев начинают появляться уникальные завитки и завитушки, являющиеся отпечатками вашего ребенка. Его руки начинают делать хватательные движения, и он может даже начать сосать большой палец.

19 неделя

Добро пожаловать в пятый месяц беременности! На этой неделе яичники женского плода уже развили крошечные фолликулы, которые содержат все яйцеклетки, которые у нее когда-либо будут — целых шесть миллионов. Именно эти крошечные яйцеклетки разовьются до овуляции, когда маленькая девочка достигнет половой зрелости.

20 неделя

Сердцебиение плода на 20 неделе усиливается. Сердце ребенка бьется быстро — примерно в 2 раза быстрее, чем сердце матери.

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