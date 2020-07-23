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Комаровский развенчал мифы о грудном вскармливании

При грудном вскармливании женщинам разрешено пить кофе, но большие дозы кофеина могут повлиять на сон ребенка, - Комаровский

сегодня, 10:16
Автор:

Виолетта Комаровская
Комаровский развенчал мифы о грудном вскармливании

Фото: alwaysbusymama.com

Кормящим мамам после родов не нужно садится на диету. Они могут есть все то же, что кушали во время беременности. Но есть определенные правила. О них рассказал в своем Instagram доктор Евгений Комаровский. 

Популярный миф о том, что после родов сразу же нужно садится на строгую диету, - всего лишь миф. Комаровский советует не изменять своим пищевым привычкам. Но подходить к ежедневному рациону все же необходимо более осознанно. Например, во время грудного вскармливания категорически запрещено экспериментировать с едой, то есть пробовать то, что вы никогда не ели до этого.

Под категорическим запретом во время кормления - алкоголь. Пить его нельзя даже в самых маленьких дозах, предупреждает врач. А вот что касается кофе, то кормящим мамам не обязательно отказывать себе в удовольствии выпить бодрящего напитка.

"Женщинам на грудном вскармливании можно пить и чай и кофе. Медицинская наука считает, что мамы могут выпить в день до трех чашек кофе. Но следует помнить, что избыток кофеина может негативно повлиять на сон ребенка", - говорит Комаровский.

Также врач посоветовал, какие продукты непременно должны быть в рационе кормящих мам. Это, например, морепродукты. Исключить из меню следует лишь тунец, макрель и акулу. В них может накапливаться ртуть.

"Кормление грудью - это не причина голодать. Кормящая мама должна употреблять на 400-500 калорий больше, чем обычная женщина. Следует кушать молочные продукты, рыбу, мясо, овощи и фрукты", - подчеркнул врач. 

Если же мама заметила, что какой-то продукт влияет на состояние малыша, нарушает сон или провоцирует сыпь, его не обязательно исключать из меню совсем, но потребление нужно свести к минимуму. 

Напоследок доктор Комаровский посоветовал мамам больше пить жидкости. Это может быть вода, компоты и натуральные соки. 

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Доктор Комаровский расскажет, как женщине, кормящей грудью ребенка, максимально облегчить себе жизнь, при этом не навредив младенцу. Вы узнаете, можно ли экспериментировать с продуктами и пить кофе кормящей маме, сколько и чего нужно обязательно пить и есть при грудном вскармливании, как предотвратить аллергию у малыша и не поправиться самой, получая сбалансированное питание. ⠀ #докторкомаровский #питание #мама #материнство #советы

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее Евгений Комаровский также рассказал, почему коронавирусом болеют не все. Как работает иммунитет человека, "Комментарии" рассказывали ранее. 


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