Грудное вскармливание и грипп

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Как защитить младенца, если я заболею гриппом?

Если вы заболели гриппом, вам нужно ограничить контакт со своим ребенком. Для начала сцедите свое молоко и попросите своего муж или маму кормить малыша из бутылочки вместо вас.

Также помните:

· мойте руки с мылом и теплой водой, прежде чем прикасаться или держать ребенка. Если мыло и вода недоступны в данный момент, используйте очиститель для рук на спиртовой основе;

· часто протирайте такие бытовые поверхности, как кухонный стол, раковины, выключатели света и дверные ручки;

· наденьте маску для лица;

· если вы чихаете в салфетку, выбросьте ее, а затем вымойте руки с мылом;

· тщательно промойте грудь мягким мылом и теплой водой перед кормлением;

· не разделяйте посуду, чашки для питья, мочалки, полотенца, подушки или одеяла со своим малышом, пока вы полностью не выздоровеете;

· проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, чтобы узнать, подходят ли вам противовирусные препараты. Лекарства могут облегчить ваши симптомы и сократить продолжительность болезни, что означает меньшую вероятность заражения вашего ребенка.

Могу ли я принимать лекарства от гриппа, если я кормлю грудью?

Вы можете принимать противовирусные препараты, назначенные вашим врачом, при грудном вскармливании. Если вы не заразились гриппом и принимаете предписанные противовирусные препараты в качестве превентивной меры, вы можете спокойно продолжать грудное вскармливание, пока у вас нет никаких симптомов.

Могу ли я кормить грудью своего ребенка, если у него грипп?

Грудное вскармливание — одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь вашему ребенку во время болезни. Младенцы нуждаются в большем количестве жидкости, когда они больны, а грудное молоко является лучшим лекарством, так как помогает выстроить иммунную систему малыша.

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