kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15247.23

ETH/USD

444.40

LTC/USD

58.28

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье беременность и роды Грудное вскармливание и грипп
commentss НОВОСТИ Все новости

Грудное вскармливание и грипп

Грипп является респираторной инфекцией носа, горла, а иногда и легких, вызванный любым из трех штаммов вирусов гриппа - A, B или C. Вызывает тяжелый кашель и повышение температуры. Заболевание особо распространено в период с ноября по март.

сегодня, 16:21
Автор:

Седлецкая Татьяна


Грудное вскармливание и грипп

Фото: mama-likes

Как защитить младенца, если я заболею гриппом?

Если вы заболели гриппом, вам нужно ограничить контакт со своим ребенком. Для начала сцедите свое молоко и попросите своего муж или маму кормить малыша из бутылочки вместо вас.

Также помните:

· мойте руки с мылом и теплой водой, прежде чем прикасаться или держать ребенка. Если мыло и вода недоступны в данный момент, используйте очиститель для рук на спиртовой основе;

·  часто протирайте такие бытовые поверхности, как кухонный стол, раковины, выключатели света и дверные ручки;

·  наденьте маску для лица;

· если вы чихаете в салфетку, выбросьте ее, а затем вымойте руки с мылом;

· тщательно промойте грудь мягким мылом и теплой водой перед кормлением;

· не разделяйте посуду, чашки для питья, мочалки, полотенца, подушки или одеяла со своим малышом, пока вы полностью не выздоровеете;

· проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, чтобы узнать, подходят ли вам противовирусные препараты. Лекарства могут облегчить ваши симптомы и сократить продолжительность болезни, что означает меньшую вероятность заражения вашего ребенка.

Могу ли я принимать лекарства от гриппа, если я кормлю грудью?

Вы можете принимать противовирусные препараты, назначенные вашим врачом, при грудном вскармливании. Если вы не заразились гриппом и принимаете предписанные противовирусные препараты в качестве превентивной меры, вы можете спокойно продолжать грудное вскармливание, пока у вас нет никаких симптомов.

Могу ли я кормить грудью своего ребенка, если у него грипп?

Грудное вскармливание — одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь вашему ребенку во время болезни. Младенцы нуждаются в большем количестве жидкости, когда они больны, а грудное молоко является лучшим лекарством, так как помогает выстроить иммунную систему малыша. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ