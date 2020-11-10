Грудное вскармливание и грипп

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Седлецкая Татьяна
Фото: mama-likes
Как
защитить младенца, если я заболею гриппом?
Если вы заболели гриппом, вам нужно ограничить контакт со
своим ребенком. Для начала сцедите свое молоко и попросите своего муж или маму
кормить малыша из бутылочки вместо вас.
Также помните:
· мойте руки с мылом и теплой водой, прежде чем прикасаться
или держать ребенка. Если мыло и вода недоступны в данный момент, используйте
очиститель для рук на спиртовой основе;
· часто протирайте такие бытовые поверхности, как кухонный стол,
раковины, выключатели света и дверные ручки;
· наденьте маску для лица;
· если вы чихаете в салфетку, выбросьте ее, а затем вымойте
руки с мылом;
· тщательно промойте грудь мягким мылом и теплой водой
перед кормлением;
· не разделяйте посуду, чашки для питья, мочалки,
полотенца, подушки или одеяла со своим малышом, пока вы полностью не
выздоровеете;
· проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, чтобы узнать,
подходят ли вам противовирусные препараты. Лекарства могут облегчить ваши
симптомы и сократить продолжительность болезни, что означает меньшую
вероятность заражения вашего ребенка.
Могу
ли я принимать лекарства от гриппа, если я кормлю грудью?
Вы можете принимать противовирусные препараты,
назначенные вашим врачом, при грудном вскармливании. Если вы не заразились
гриппом и принимаете предписанные противовирусные препараты в качестве
превентивной меры, вы можете спокойно продолжать грудное вскармливание, пока у
вас нет никаких симптомов.
Могу
ли я кормить грудью своего ребенка, если у него грипп?
Грудное вскармливание — одна из лучших вещей, которые вы
можете сделать, чтобы помочь вашему ребенку во время болезни. Младенцы
нуждаются в большем количестве жидкости, когда они больны, а грудное молоко является
лучшим лекарством, так как помогает выстроить иммунную систему малыша.
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