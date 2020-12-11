Этапы развития плода

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Седлецкая Татьяна
Фото: proivf.ru
Первый триместр (от 1 до 13
недели)
Это период быстрого роста, буквально за несколько месяцев одна маленькая
клеточка превратится в плод, узнаваемого маленького человечка, состоящего из
миллиардов клеток, и достигнет примерно 8 см в длину.
5 недель: начало формирования нервной системы эмбриона, развитие тканей из
которых будет развиваться головной и спинной мозг.
6 недель: эмбрион вырастает до примерно одного сантиметра. Спинной мозг, головной
мозг, глаза и уши начали развиваться. Появляются и формируются крошечные отростки
будущих рук и ног.
7 недель: развиваются главные органы. Сформированы четкие черты лица,
появляется кожа на лице, малыш уже может закрывать глаза. Сердце крошечного
зародыша быстро бьется около 160 ударов в минуту.
8 недель: все основные органы практически сформированы. Голова очень
большая в пропорции к телу, так как в этот период происходит быстрый рост
мозга.
12 недель: быстро развивающийся эмбрион теперь называется плодом.
Второй триместр (от 13 до 26
недель)
16 недель: будущий ребенок очень активен в настоящее время. Формируются
ногти на ручках и ножках. Внешние половые органы к этому времени полностью
сформированы и можно четко различить пол малыша.
20 недель: зародыш глотает амниотическую жидкость. Почки производят
довольно большое количество мочи, которая выводится из организма в амниотическую
жидкость. Появляются волосы на голове.
24 недели: на данном этапе плод называют жизнеспособным (в состоянии
выжить) и весит он около 650 гр.
Третий триместр (от 27 до 40
недель)
28 недель: тело подвергается быстрому росту — размеры тела становятся более
пропорциональными по отношению к голове. Ребенок очень часто испытывает икоту. Вы
испытываете это как мягкие ритмические ощущения.
32 недели: ребенок весит приблизительно от 1,5 до 1,8 кг.
36- 40 недель: ребенок в это время полностью сформирован и имеет все
характерные особенности новорожденного.
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