Этапы развития плода





Фото: proivf.ru

Первый триместр (от 1 до 13 недели)

Это период быстрого роста, буквально за несколько месяцев одна маленькая клеточка превратится в плод, узнаваемого маленького человечка, состоящего из миллиардов клеток, и достигнет примерно 8 см в длину.

5 недель: начало формирования нервной системы эмбриона, развитие тканей из которых будет развиваться головной и спинной мозг.

6 недель: эмбрион вырастает до примерно одного сантиметра. Спинной мозг, головной мозг, глаза и уши начали развиваться. Появляются и формируются крошечные отростки будущих рук и ног.

7 недель: развиваются главные органы. Сформированы четкие черты лица, появляется кожа на лице, малыш уже может закрывать глаза. Сердце крошечного зародыша быстро бьется около 160 ударов в минуту.

8 недель: все основные органы практически сформированы. Голова очень большая в пропорции к телу, так как в этот период происходит быстрый рост мозга.

12 недель: быстро развивающийся эмбрион теперь называется плодом.

Второй триместр (от 13 до 26 недель)

16 недель: будущий ребенок очень активен в настоящее время. Формируются ногти на ручках и ножках. Внешние половые органы к этому времени полностью сформированы и можно четко различить пол малыша.

20 недель: зародыш глотает амниотическую жидкость. Почки производят довольно большое количество мочи, которая выводится из организма в амниотическую жидкость. Появляются волосы на голове.

24 недели: на данном этапе плод называют жизнеспособным (в состоянии выжить) и весит он около 650 гр.

Третий триместр (от 27 до 40 недель)

28 недель: тело подвергается быстрому росту — размеры тела становятся более пропорциональными по отношению к голове. Ребенок очень часто испытывает икоту. Вы испытываете это как мягкие ритмические ощущения.

32 недели: ребенок весит приблизительно от 1,5 до 1,8 кг.

36- 40 недель: ребенок в это время полностью сформирован и имеет все характерные особенности новорожденного.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!