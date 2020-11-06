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Первое, что необходимо сделать — начать заботиться о своей беременности и обратиться за помощью.

Я действительно беременна?

Прежде чем рассказывать родителям и парню о беременности, необходимо выяснить, действительно ли вы беременны. Единственный способ – выполнить домашний тест на беременность. Вы можете приобрести такой тест в любой аптеке или розничном магазине. Также вы можете посетить своего гинеколога, который проведет анализ крови на ХГЧ, чтобы установить беременность.

Разговор с родителями

Поймите, что ваша ранняя беременность – это не то, о чем мечтали родители для своей дочери. Постарайтесь быть смиренной, извиняясь за неповиновение правилам / ожиданиям родителей – в таком случае вы и ваши родители сможете начать все с чистого листа.

Ваши родители, несомненно, спросят у вас об отце ребенка, и захотят узнать, планирует ли он помогать вам ухаживать за малышом. Если у вас есть отношения с отцом ребенка (и вы хотели бы продолжать их), спросите парня о его чувствах и мыслях на этот счет, чтобы ответ на вопрос родителей был у вас готов заранее.

Большинство родителей считают беременность в подростковом возрасте безответственным поступком, поэтому вам необходимо показать им, что берете на себя всю ответственность за свои действия. Убедитесь, что у вас есть конкретные идеи о дородовой помощи, о том, как вы будете учиться в школе, кто и как будет ухаживать за малышом, где вы будете жить и т.д. Это покажет родителям, что вы умеете планировать свое будущее и ведете себя ответственно.

У ваших родителей может быть свое мнение о том, что вы должны сделать со своей беременностью. Помните, что, в конечном итоге, это зависит от вас. Если вы со своим молодым человеком уже приняли решение, сообщите родителям об этом. Однако не бойтесь обсуждать с ними причины вашего выбора — они все равно захотят услышать ваши аргументы.

Будьте готовы слушать! Не закатывайте глаза, не перебивайте и не оправдывайтесь! Ваши родители прошли, по крайней мере, через одну беременность раньше, поэтому имеют больше опыта, полезной информации и понимания, чтобы поделиться с вами.

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