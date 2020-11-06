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Седлецкая Татьяна
Фото: hochu.ua
Первое, что необходимо сделать — начать заботиться о
своей беременности и обратиться за помощью.
Я
действительно беременна?
Прежде чем рассказывать родителям и парню о беременности,
необходимо выяснить, действительно ли вы беременны. Единственный способ – выполнить
домашний тест на беременность. Вы можете приобрести такой тест в любой аптеке или
розничном магазине. Также вы можете посетить своего гинеколога, который
проведет анализ крови на ХГЧ, чтобы установить беременность.
Разговор
с родителями
Поймите, что ваша ранняя беременность – это не то, о чем
мечтали родители для своей дочери. Постарайтесь быть смиренной, извиняясь за
неповиновение правилам / ожиданиям родителей – в таком случае вы и ваши
родители сможете начать все с чистого листа.
Ваши родители, несомненно, спросят у вас об отце ребенка,
и захотят узнать, планирует ли он помогать вам ухаживать за малышом. Если у вас
есть отношения с отцом ребенка (и вы хотели бы продолжать их), спросите парня о
его чувствах и мыслях на этот счет, чтобы ответ на вопрос родителей был у вас
готов заранее.
Большинство родителей считают беременность в подростковом
возрасте безответственным поступком, поэтому вам необходимо показать им, что
берете на себя всю ответственность за свои действия. Убедитесь, что у вас есть
конкретные идеи о дородовой помощи, о том, как вы будете учиться в школе, кто и
как будет ухаживать за малышом, где вы будете жить и т.д. Это покажет
родителям, что вы умеете планировать свое будущее и ведете себя ответственно.
У ваших родителей может быть свое мнение о том, что вы
должны сделать со своей беременностью. Помните, что, в конечном итоге, это
зависит от вас. Если вы со своим молодым человеком уже приняли решение,
сообщите родителям об этом. Однако не бойтесь обсуждать с ними причины вашего
выбора — они все равно захотят услышать ваши аргументы.
Будьте готовы слушать! Не закатывайте глаза, не перебивайте
и не оправдывайтесь! Ваши родители прошли, по крайней мере, через одну
беременность раньше, поэтому имеют больше опыта, полезной информации и
понимания, чтобы поделиться с вами.
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