Антибиотики и беременность

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В последнем исследовании по предотвращению врожденных дефектов у беременных было установлено, что около 30 % женщин проходят минимум один курс лечения антибиотиками в период между тремя месяцами до зачатия и до родов. Выбор использования антибиотиков может привести к врожденным аномалиям у новорожденных.

Антибиотики при бактериальной инфекции

Вирусные инфекции не следует лечить антибиотиками по двум причинам:

- это не избавит вас от инфекции;

- чрезмерное использование антибиотиков приводит к лекарственно-устойчивым бактериям, поэтому, когда вам будут нужны антибиотики, они могут не работать.

Общие бактериальные инфекции во время беременности включают инфекции мочевых путей и стрептококк группы B. Для таких инфекций антибиотики являются единственными лекарствами, которые помогут вам выздороветь, и вы должны принимать их, несмотря на потенциальный риск для вашего ребенка.

Все антибиотики – разные

Было обнаружено, что многие лекарства полностью безопасны во время беременности, другие могут вызывать серьезные нарушения. Перечень фармацевтических категорий помогает врачам (и их пациентам) узнать о предродовой безопасности лекарств. Эти категории относятся к категории A, B, C, D и X. Антибиотики категории А – самые безопасные для использования беременными женщинами, в то время как антибиотики категории X оказались вредными для будущего малыша и не должны использоваться беременными женщинами.

Врожденные дефекты, связанные с антибиотиками категории X, включают в себя анэнцефалию, хорею атрезии (закупорку носового прохода), диафрагмальную грыжу, дефекты глаз, врожденные пороки сердца и расщепление нёба.

Антибиотик следует предписывать только в ситуациях, когда врач твердо верит, что польза от его использования в значительной степени перевешивает любые возможные риски для плода и беременности.

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