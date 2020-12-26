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Антибиотики и беременность

Как только на вашем тесте на беременность появляется две полоски, вы знаете, что вашему телу предстоят большие изменения. Но вы, вероятно, не знаете, что эти изменения могут означать больше инфекций - и больше антибиотиков.

сегодня, 19:18
Автор:

Седлецкая Татьяна


Антибиотики и беременность

Фото: umkavlg

В последнем исследовании по предотвращению врожденных дефектов у беременных было установлено, что около 30 % женщин проходят минимум один курс лечения антибиотиками в период между тремя месяцами до зачатия и до родов. Выбор использования антибиотиков может привести к врожденным аномалиям у новорожденных.

Антибиотики при бактериальной инфекции

Вирусные инфекции не следует лечить антибиотиками по двум причинам:

- это не избавит вас от инфекции;

- чрезмерное использование антибиотиков приводит к лекарственно-устойчивым бактериям, поэтому, когда вам будут нужны антибиотики, они могут не работать.

Общие бактериальные инфекции во время беременности включают инфекции мочевых путей и стрептококк группы B. Для таких инфекций антибиотики являются единственными лекарствами, которые помогут вам выздороветь, и вы должны принимать их, несмотря на потенциальный риск для вашего ребенка.

Все антибиотики – разные

Было обнаружено, что многие лекарства полностью безопасны во время беременности, другие могут вызывать серьезные нарушения. Перечень фармацевтических категорий помогает врачам (и их пациентам) узнать о предродовой безопасности лекарств. Эти категории относятся к категории A, B, C, D и X. Антибиотики категории А – самые безопасные для использования беременными женщинами, в то время как антибиотики категории X оказались вредными для будущего малыша и не должны использоваться беременными женщинами.

Врожденные дефекты, связанные с антибиотиками категории X, включают в себя анэнцефалию, хорею атрезии (закупорку носового прохода), диафрагмальную грыжу, дефекты глаз, врожденные пороки сердца и расщепление нёба.

Антибиотик следует предписывать только в ситуациях, когда врач твердо верит, что польза от его использования в значительной степени перевешивает любые возможные риски для плода и беременности. 


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