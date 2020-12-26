Антибиотики и беременность

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Седлецкая Татьяна
Фото: umkavlg
В последнем исследовании по предотвращению врожденных дефектов у беременных
было установлено, что около 30 % женщин проходят минимум один курс лечения
антибиотиками в период между тремя месяцами до зачатия и до родов. Выбор
использования антибиотиков может привести к врожденным аномалиям у
новорожденных.
Антибиотики при бактериальной
инфекции
Вирусные инфекции не следует лечить антибиотиками по двум причинам:
- это не избавит вас от инфекции;
- чрезмерное использование антибиотиков приводит к лекарственно-устойчивым
бактериям, поэтому, когда вам будут нужны антибиотики, они могут не работать.
Общие бактериальные инфекции во время беременности включают инфекции
мочевых путей и стрептококк группы B. Для таких инфекций антибиотики являются
единственными лекарствами, которые помогут вам выздороветь, и вы должны
принимать их, несмотря на потенциальный риск для вашего ребенка.
Все антибиотики – разные
Было обнаружено, что многие лекарства полностью безопасны во время
беременности, другие могут вызывать серьезные нарушения. Перечень фармацевтических
категорий помогает врачам (и их пациентам) узнать о предродовой безопасности
лекарств. Эти категории относятся к категории A, B, C, D и X. Антибиотики категории
А – самые безопасные для использования беременными женщинами, в то время как антибиотики
категории X оказались вредными для будущего малыша и не должны использоваться
беременными женщинами.
Врожденные дефекты, связанные с антибиотиками категории X, включают в себя
анэнцефалию, хорею атрезии (закупорку носового прохода), диафрагмальную грыжу,
дефекты глаз, врожденные пороки сердца и расщепление нёба.
Антибиотик следует предписывать только в ситуациях, когда врач твердо
верит, что польза от его использования в значительной степени перевешивает
любые возможные риски для плода и беременности.
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