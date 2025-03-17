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Самые дорогие пластические операции в мире: кто и за что платит миллионы

Как знаменитости тратят состояние на пластические операции

сегодня, 17:40
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Амбарцумян Анна

В мире шоу-бизнеса внешность часто играет ключевую роль в карьере звезд. Желание соответствовать идеалам красоты побуждает многих знаменитостей обращаться к пластическим хирургам, тратя на это внушительные суммы денег. Некоторые из них готовы платить миллионы долларов, чтобы сохранить молодость или кардинально изменить свою внешность.

Самые дорогие пластические операции в мире: кто и за что платит миллионы

Фото: freepik

Джослин Вильденштейн: 4 миллиона долларов за образ "женщины-кошки"

Швейцарская светская львица Джослин Вильденштейн стала известна благодаря своим многочисленным пластическим операциям, призванным придать ей черт большой кошки. После женитьбы на миллиардере Алеке Вильденштейне, Джослин решила изменить свою внешность, чтобы больше нравиться мужчине, который увлекался дикими кошками. По разным оценкам, она перенесла более 80 сделок, потратив на них около 4 миллионов долларов.

Самые дорогие пластические операции в мире: кто и за что платит миллионы - фото 2

Кайли Дженнер: 2 миллиона долларов на путь к идеалу

Самая молодая представительница клана Кардашьян-Дженнер, Кайли Дженнер, известна своими трансформациями внешности. Хотя она часто отрицает вмешательство пластических хирургов, эксперты оценивают стоимость ее процедур в 2 миллиона долларов. Изменения коснулись губ, носа и других черт лица, что сделало ее одной из самых влиятельных персон в мире красоты.

Самые дорогие пластические операции в мире: кто и за что платит миллионы - фото 3

Майкл Джексон: 1 миллион долларов за трансформацию короля попмузыки

Легендарный Майкл Джексон в течение жизни претерпел многочисленные изменения внешности. Начиная с ринопластики в 21 год, певец продолжал совершенствовать свою внешность, потратив на это около 1 миллиона долларов. Его трансформации явились объектом обсуждений во всем мире.

Самые дорогие пластические операции в мире: кто и за что платит миллионы - фото 4

Шер: 750 тысяч долларов на вечную молодость

Певица Шер известна своей молодостью, которую она хранит в течение десятилетий. Она неоднократно обращалась к пластическим хирургам, потратив на это около 750 тысяч долларов. Эти инвестиции помогли ему поддерживать свой образ и оставаться иконой стиля.

Самые дорогие пластические операции в мире: кто и за что платит миллионы - фото 5

Деми Мур: 500 тысяч долларов на сохранение красоты

Актриса Деми Мур также прибегла к пластической хирургии, чтобы поддерживать свою привлекательность. По информации СМИ, она потратила около 500 тысяч долларов, включая подтяжку лица и другие процедуры.

Самые дорогие пластические операции в мире: кто и за что платит миллионы - фото 6

Линдси Лохан: 300 тысяч долларов на возвращение к славе

Актриса Линдси Лохан, известная своими скандалами и проблемами с законом, решила вернуться к публичной жизни, изменив свою внешность. Эксперты оценивают стоимость ее пластических операций в 300 тысяч долларов, что включает в себя подтяжку лица, ринопластику и другие процедуры.

Самые дорогие пластические операции в мире: кто и за что платит миллионы - фото 7

Мадонна: 220 тысяч долларов на омоложение

Королева попмузыки Мадонна также не осталась в стороне от пластической хирургии. В 52 года она решила сделать себе подарок на день рождения, потратив 220 тысяч долларов на омолаживающие процедуры.

Самые дорогие пластические операции в мире: кто и за что платит миллионы - фото 8

Донателла Версаче: 25 тысяч долларов за новый образ

Итальянский модельер Донателла Версаче также обращалась к пластическим хирургам, потратив на это около 25 тысяч долларов. Ее трансформации явились объектом обсуждений в мире моды.

Самые дорогие пластические операции в мире: кто и за что платит миллионы - фото 9



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