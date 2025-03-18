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Девочка родилась с большой родинкой на лбу: как она выглядит сегодня

Девочка родилась с редкой родинкой на лбу и, несмотря на первоначальный отказ врачей оперировать, родители нашли решение.

сегодня, 16:27 comments1781
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Slava Kot

Венна Роуз родилась с очень большим родимым пятном на лице. Это редкое поражение кожи известно под названием меланоцитарный невус, который встречается раз на 20 тыс. рождений. Врачи не советовали удалять родинку, но родители девочки накопили деньги на дорогостоящую операцию и решили пройти процедуру. Маленькой Веннеи уже сделали операцию, а ее фотографии до и после можно увидеть в социальной сети.

Девочка родилась с большой родинкой на лбу: как она выглядит сегодня

Венна Роуз. Фото из открытых источников

Британские врачи отказались удалять образование девочки через бесплатную процедуру, назвав операцию косметической. По их словам, Венна может самостоятельно ее сделать, когда подрастет. Однако ее родители решили бороться за возможность дать дочери жизнь без комплексов и возможных проблем со здоровьем.

Меланоцитарный невус может являться не только эстетической проблемой, но и потенциальным риском развития раковых заболеваний. Кроме того, родители опасались, что в будущем Венна может стать жертвой буллинга, что окажет негативное влияние на ее самооценку и психическое здоровье.

Девочка родилась с большой родинкой на лбу: как она выглядит сегодня - фото 2

Венна Роуз до операции

Родители Венны создали кампанию по сбору средств и неожиданно быстро получили поддержку тысяч людей. Только за 24 часа им удалось собрать более 52 тыс. долларов, а впоследствии еще 27 тыс. на дополнительные расходы.

Операция прошла успешно и родинку удалили, оставив лишь небольшой шрам между бровями. Мать девочки подробно документировала процесс лечения в социальных сетях, где люди следили за ее историей.

Девочка родилась с большой родинкой на лбу: как она выглядит сегодня - фото 3

Венна Роуз после пластической операции

Девочка родилась с большой родинкой на лбу: как она выглядит сегодня - фото 4

Венна Роуз после пластической операции

Сегодня Венна чувствует себя хорошо, однако она остается под наблюдением врачей. Специалисты отмечают, что в будущем могут потребоваться дополнительные процедуры. Несмотря на это, родители девочки не сомневаются, что их решение сделать операцию было верным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о блогерше, назвавшей пластические операции, на которые она не согласится даже за миллион.

Также "Комментарии" писали о случае, когда на день рождения девочки было приглашено 35 человек, но никто не пришел.



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Источник: https://www.instagram.com/viennarosebrookshaw/
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