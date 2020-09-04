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ВОЗ: массовой вакцинации от COVID-19 не будет до середины 2021

По словам представителей ВОЗ, ни одна из потенциальных вакцин не продемонстрировала четко доказанной эффективности хотя бы на 50 процентах испытуемых

сегодня, 17:53
Автор:

Дмитрий Симоненко

Массовая вакцинация от COVID-19 в мире, по прогнозам ВОЗ, может начаться только в середине 2021 года. Об этом сообщает "Deutsche Welle" со ссылкой на пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис.

"На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года", - отметила чиновница.

ВОЗ: массовой вакцинации от COVID-19 не будет до середины 2021

Источник: РИА-новости

Также Харрис сообщает, что на сегодняшний день на продвинутой стадии испытаний находятся около девяти потенциальных препаратов от коронавируса.   Представитель ВОЗ подчеркнула важность полной тщательности при проверке эффективности и безопасности вакцины. "Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что мы должны увидеть, насколько действенно защищает эта вакцина, и также понять, насколько она безопасна", - сказала Харрис.  

Но до сих пор ни одна из потенциальных вакцин не продемонстрировала четко доказанной эффективности хотя бы на 50 процентах испытуемых - а именно к такому результата, по словам Харрис, стремится ВОЗ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса.


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