ВОЗ: массовой вакцинации от COVID-19 не будет до середины 2021

Массовая вакцинация от COVID-19 в мире, по прогнозам ВОЗ, может начаться только в середине 2021 года. Об этом сообщает "Deutsche Welle" со ссылкой на пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис.

"На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года", - отметила чиновница.

Источник: РИА-новости

Также Харрис сообщает, что на сегодняшний день на продвинутой стадии испытаний находятся около девяти потенциальных препаратов от коронавируса. Представитель ВОЗ подчеркнула важность полной тщательности при проверке эффективности и безопасности вакцины. "Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что мы должны увидеть, насколько действенно защищает эта вакцина, и также понять, насколько она безопасна", - сказала Харрис.

Но до сих пор ни одна из потенциальных вакцин не продемонстрировала четко доказанной эффективности хотя бы на 50 процентах испытуемых - а именно к такому результата, по словам Харрис, стремится ВОЗ.



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