Важно знать: как правильно принимать антибиотики

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Светлана Шкурупий
Многие люди занимаются самолечением и принимают антибиотики. Но нерациональное их использование может лишь ухудшить состояние здоровья. На своей странице в Instagram врач-гастроэнтеролог Дарья Ермишина рассказала, как правильно принимать эти препараты.
Чтобы прием антибиотиков принес лишь пользу и не навредил желудку рекомендуется пить пробиотики - полезные для микрофлоры кишечника бактерии. Антибиотики могут уничтожать не только вредные, но и полезные бактерии, поэтому с помощью этих препаратов важно восстанавливать микрофлору кишечника.
Похожим действием обладают и метабиотики. Это не сами бактерии, а продукты их метаболизма и структурные компоненты. Специалист отметила, что такие препараты не требуют времени для активации и не разрушаются от внешних факторов.
Врач также выделила Saccharomyces boulardii - это не пробиотики, а особый вид грибков. Сахаромицетты могут предотвратить или улучшить ряд проблем с желудочно-кишечным трактом. Такие препараты особенно полезны в профилактике возникновения кандидоза.
Во время приема антибиотиков может появиться тошнота. В таких случаях, врач советует употреблять имбирь и витамин В6. Эти средства можно использовать и при тошноте беременных.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как антибиотики провоцируют набор лишнего веса.
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