В Украине вводят электронный рецепт: какие лекарства с августа не купить

Как передает портал "Комментарии", с августа в Украине начинает действовать электронный рецепт на антибиотики. Как сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook, эта цифровая услуга должна была начать действовать с апреля, но ее внедрение отложили из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Аптека. Фото: из открытых источников

В Минздраве призывают украинцев не пугаться, переход на е-рецепты на антибиотики будет проходить постепенно. До конца года в некоторых аптеках препараты начнут отпускать при наличии электронного рецепта. Выдавать е-рецепты на антибиотики во время этого этапа будут те учреждения здравоохранения, которые уже работают с электронной системой здравоохранения. Остальные — как и сейчас, могут выписывать бумажный рецепт.

В течение переходного периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту.

Также важно понимать, что для того, чтобы получить рецепт, человек должен быть обязательно зарегистрирован в электронной системе медучреждения.

Бумажные рецепты смогут выписывать также, если медучреждение находится на временно неподконтрольной Украине территории или в зоне боевых действий.

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