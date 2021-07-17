В США предупредили, что вакцины против Covid-19 могут быть бесполезны для некоторых людей

В пятницу, 16 июля, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили людей с ослабленным иммунитетом, что вакцина от Covid-19, возможно, не была эффективной для них, и призвали принять меры предосторожности, как если бы они не были вакцинированы. То есть прививка от коронавируса для лиц со сниженным иммунитетом попросту была признана бесполезной.

Нынешние вакцины от ковид-19 в США могут быть неэффективными для лиц со сниженным иммунитетом, фото из окрытых источников

"Людей с ослабленным иммунитетом следует проинформировать о возможности снижения иммунного ответа на вакцины Covid-19 и о соблюдении текущих профилактических мер (в том числе ношение маски, нахождение на расстоянии 6 футов от других людей; также нужно избегать скопления людей в плохо вентилируемых помещениях), чтобы защитить себя от Covid-19, пока их лечащий врач не посоветует иное", — говорится на сайте CDC, передает сеть новостей CNN.

CDC не зашел так далеко, чтобы посоветовать миллионам людей с ослабленным иммунитетом в США сделать дополнительную прививку вакцины от коронавируса. Отмечено, что безопасность, эффективность и польза дополнительных доз вакцины от Covid-19 для лиц с ослабленным иммунитетом продолжает оцениваться. Федеральный чиновник сообщил CNN, что "CDC изучает продолжающееся исследование, рассматривающее возможность того, что людям с ослабленным иммунитетом может помочь дополнительная доза".



Некоторые люди с ослабленным иммунитетом уже самостоятельно получили дополнительные дозы вакцины. А исследование, проведенное в прошлом месяце учеными Джона Хопкинса, показало, что дополнительная прививка может помочь повысить уровни антител от Covid-19 у некоторых реципиентов с трансплантацией органов, у которых не было полного ответа к их первоначальным прививкам.

В воскресенье главный медицинский советник президента Джо Байдена, доктор Энтони Фаучи, признал реальность того факта, что некоторые люди действуют с опережением официальных рекомендаций, делающих дополнительную прививку от коронавируса.

В пятницу CDC сообщил, что полученные данные показывают: реакция на вакцины от коронавируса может быть снижена для нескольких групп, включая реципиентов трансплантации органов, людей, получающих химиотерапию от рака, лиц с определенным видом рака крови, а также пациентов, находящихся на диализе или принимающих определенные лекарства, подавляющие иммунную систему.

Консультативный комитет CDC по практике иммунизации планирует обсудить дополнительные дозы для лиц с ослабленным иммунитетом на своем заседании 22 июля. На днях "Комментарии" писали, почему вакцинация от коронавируса может стать обязательной в Украине.



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