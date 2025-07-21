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Ученые предупредили о новом риске от антибиотиков: детали

Стали известны результаты исследования, употребление антибиотиков у младенцев

21 июля 2025, 09:50
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Кравцев Сергей

Антибиотики, которые часто используют в первые месяцы жизни ребенка, могут иметь серьезные долгосрочные последствия. Как свидетельствуют результаты масштабного исследования, употребление антибиотиков у младенцев в разы повышает риск преждевременного полового созревания у девочек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Medical Xpress.

Ученые предупредили о новом риске от антибиотиков: детали

Антибиотики. Фото: из открытых источников

Команда ученых из университета Ханьян в Южной Корее обработала данные более 322 тысяч детей, которые получали антибиотики в возрасте до 12 месяцев. Наблюдение за ними продолжалось до достижения возраста 9 лет у девочек и 10 – у мальчиков.

Девочки, получавшие антибиотики до 3 месяцев, имели на 33% более высокий риск раннего полового созревания.

Если препарат давали в первые 14 дней жизни, риск увеличивался до 40%. Чем раньше вводили антибиотик, тем выше была вероятность гормональных сдвигов. Если ребенок получал антибиотики из 5 и более различных классов, риск повышался на 22%.

Интересно, что у мальчиков связи между ранним приемом антибиотиков и преждевременным созреванием не обнаружено.

"Мы видим, что раннее воздействие на микробиом или гормональные процессы может иметь долгосрочные последствия для развития ребенка. Это сигнал для осторожного использования антибиотиков у младенцев", — говорится в исследовании.

Отмечается, что преждевременное половое созревание – это не только психологический вызов, но и риск развития метаболических, эндокринных и эмоциональных проблем. Чаще всего оно встречается именно у девочек, когда вторичные половые признаки появляются до 8 лет.

Исследователи намерены продолжить наблюдения и выяснить, как именно антибиотики влияют на гормоны, метаболизм, рост и иммунную систему ребенка.

Читайте также на портале "Комментарии" — антибиотики и алкоголь можно совмещать, но есть нюанс.




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Источник: https://medicalxpress.com/news/2025-05-antibiotic-infancy-linked-earlier-puberty.html
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