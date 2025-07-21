Ученые назвали вакцину против Covid-19, которая "убивает" глаза и приводит к потере зрения

Вакцина против Covid-19 компании Pfizer, как отмечают ученые, может увеличить риск повреждения глаз, что приводит к потере зрения.

COVID-19. Иллюстративное фото

У 64 человек ученые в Турции измерили изменения внутреннего слоя роговицы, который называется эндотелием перед приемом первой дозы Pfizer и через два месяца после получения второй, пишет издание Daily mail. Результаты показали, что прием обеих доз вакцины привел к утолщению роговицы, уменьшению количества эндотелиальных клеток в глазу и большей вариации размера этих специализированных клеток, образующих эндотелий.

В краткосрочной перспективе эти изменения свидетельствуют о том, что вакцина Pfizer может временно ослабить эндотелий, даже если у пациентов не было проблем с четким зрением во время исследования.

"Для людей со здоровыми глазами эти небольшие изменения, вероятно, не сразу повлияют на зрение. Однако, если ученые обнаружат, что эти изменения продолжаются годами, они могут привести к отеку роговицы или размытого зрения, особенно у людей с предыдущими проблемами с глазами или у людей, которые перенесли трансплантацию трансплантацию роговицы. Более толстая роговица и пониженная плотность клеток могут способствовать таким заболеваниям глаз, как отек роговицы или декомпенсации роговицы, которые в тяжелых случаях, особенно если их не лечить, могут привести к постоянной потере зрения”, — пишет издание.

Исследователи обнаружили, что вакцина Pfizer-BioNTech привела к увеличению толщины роговицы пациента с 528 до 542 микрометров — это примерно двухпроцентное увеличение микрометров. Специалисты отмечают, что немного более толстая роговица не является автоматически вредной. Роговица может временно утолщаться из-за воспаления, накопления жидкости или нагрузки на эндотелий вследствие незначительных заболеваний или травм глаз.

Однако если она остается слишком толстой в течение месяцев или лет, это может сделать роговицу менее прозрачной, что потенциально может повлиять на зрение.

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