Ученые назвали вакцину против Covid-19, которая "убивает" глаза и приводит к потере зрения

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Кречмаровская Наталия
Вакцина против Covid-19 компании Pfizer, как отмечают ученые, может увеличить риск повреждения глаз, что приводит к потере зрения.
COVID-19. Иллюстративное фото
У 64 человек ученые в Турции измерили изменения внутреннего слоя роговицы, который называется эндотелием перед приемом первой дозы Pfizer и через два месяца после получения второй, пишет издание Daily mail. Результаты показали, что прием обеих доз вакцины привел к утолщению роговицы, уменьшению количества эндотелиальных клеток в глазу и большей вариации размера этих специализированных клеток, образующих эндотелий.
В краткосрочной перспективе эти изменения свидетельствуют о том, что вакцина Pfizer может временно ослабить эндотелий, даже если у пациентов не было проблем с четким зрением во время исследования.
Исследователи обнаружили, что вакцина Pfizer-BioNTech привела к увеличению толщины роговицы пациента с 528 до 542 микрометров — это примерно двухпроцентное увеличение микрометров. Специалисты отмечают, что немного более толстая роговица не является автоматически вредной. Роговица может временно утолщаться из-за воспаления, накопления жидкости или нагрузки на эндотелий вследствие незначительных заболеваний или травм глаз.
Однако если она остается слишком толстой в течение месяцев или лет, это может сделать роговицу менее прозрачной, что потенциально может повлиять на зрение.
Напомним: портал "Комментарии" писал о болезненных и нетипичных симптомах нового штамма Covid.