Разработку вели почти 20 лет: в мире одобрили первую в мире вакцину против ВИЧ

В США представили первую вакцину от ВИЧ со 100%-ной защитой. Ее нужно колоть только дважды в год. Препарат Yeztugo прошел два этапа испытаний. В исследовании приняли участие 7 тысяч добровольцев. Исследование показало эффективность препарата 99-100%. Он полностью блокирует передачу вируса даже при незащищенном контакте.

Вакцина против ВИЧ. Фото: из открытых источников

Разработку вели почти 20 лет. В США вакцина выйдет до конца года, позже она будет доступна и в других странах. Это самая длительная и надежная форма профилактики ВИЧ.

В отличие от традиционных вакцин, ленакапавир – это противовирусный препарат, который работает, поддерживая достаточно высокие уровни препарата в организме, чтобы убить любой проникающий в него вирус. Он был эффективен на 96% для защиты гетеросексуальных женщин и на 100% эффективен для защиты мужчин, имеющих секс с мужчинами, и людей разного пола, согласно двум исследованиям компании Gilead Sciences, производящей этот препарат. Это лучший результат, чем ежедневный прием таблеток PrEP.

Ленокаповир открывает новые возможности профилактики ВИЧ, поворотный момент для мирового сектора здравоохранения, боровшегося с сокращением инвестиций в программы по ВИЧ.

Читайте на портале "Комментарии" — в США разгорелся скандал вокруг вероятного умалчивания правительством потенциально опасных побочных эффектов COVID-вакцин. Согласно результатам расследования Сенатского подкомитета по постоянным расследованиям, должностные лица из администрации Байдена сознательно не обнародовали информацию о рисках миокардита – воспалении сердечной мышцы – среди молодежи, несмотря на предупреждения от иностранных партнеров, в том числе из Израиля.

Также издание "Комментарии" сообщало – если у вас есть эти симптомы, то вы точно до сих пор ощущаете последствия прививки от COVID-19.



