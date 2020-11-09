Пять причин, почему тест на COVID-19 может показать неправильный результат

Специалисты считают, что ложные результаты тестов на коронавирус связаны с ошибками как медработников, так и пациентов. Об этом сообщает "Газета.ру", опросив специалистов различных лабораторий.

"Если медсестра берет материал только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат", — отметила заместитель генерального директора "Лабораторной службы Хеликс" Дарья Горякина.

Она добавила, что при взятии ПЦР-теста важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок, куда помещается проба. Помимо этого, Горякина напомнила, что медработник должен быть в одноразовых перчатках.

В конце процедуры верхняя часть зонда помещается в пробирку: специалист обламывает ее, придерживая крышкой, а затем закрывает пробирку. Взятые материалы должны помещаться в отдельный пакет или пластиковую емкость. Транспортировка должна происходить в холодильнике или термосумке.

На итог исследования также влияет поведение пациентов. Например, такая ошибка, как употребление пищи или напитков перед взятием материала, может изменить результат. Также как минимум за час до встречи с медиком нельзя чистить зубы, полоскать рот, использовать жевательную резинку и курить.

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