Препарат, используемый при лечении COVID-19, начали распределять по больницам, - Степанов

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Елизавета Черных
Сегодня, во время рабочего визита в Днепропетровскую область, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что препарат "Ремдесивир" уже начали распределять по украинским больницам. Об этом сказано на официальном сайте Минздрава.
ФОТО: 5 канал
"Ремдесивир" — это противовирусный препарат, который используется при лечении коронавирусной инфекции. Проведенные исследования показывали, что пациенты, которые во время лечения принимали "Ремдесивир" выздоравливали быстрее, а среднее время их восстановления составляло 11 дней, в то время как те, кто получали плацебо, могли восстановиться только за 15.
Как сообщали "Комментарии" ранее, Зеленский предложил способ легко побороть COVID-19.
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