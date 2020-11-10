Препарат, используемый при лечении COVID-19, начали распределять по больницам, - Степанов

Сегодня, во время рабочего визита в Днепропетровскую область, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что препарат "Ремдесивир" уже начали распределять по украинским больницам. Об этом сказано на официальном сайте Минздрава.

ФОТО: 5 канал

"Многие врачи, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня о лекарственных средствах для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня началось распределение "Ремдесивира "в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", — сказал Максим Степанов.

"Ремдесивир" — это противовирусный препарат, который используется при лечении коронавирусной инфекции. Проведенные исследования показывали, что пациенты, которые во время лечения принимали "Ремдесивир" выздоравливали быстрее, а среднее время их восстановления составляло 11 дней, в то время как те, кто получали плацебо, могли восстановиться только за 15.

Как сообщали "Комментарии" ранее, Зеленский предложил способ легко побороть COVID-19.

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