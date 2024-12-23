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Платные медицинские услуги в 2025 году: какие услуги останутся бесплатными

Стало известно, какие медицинские услуги останутся бесплатными в 2025 году

сегодня, 18:55
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Кречмаровская Наталия

На днях украинское общество возмутила новость о введении платных медицинских услуг без направления врача. Экс-замминистра здравоохранения Наталья Лисневская в эфире День.LIVE рассказала, что изменит новое постановление.

Платные медицинские услуги в 2025 году: какие услуги останутся бесплатными

Иллюстративное фото

По ее словам, постановление о четком разграничении платных и бесплатных услуг было принято еще летом, однако оно не предусматривает введение новой оплаты услуг.

“Давайте начнем с того, что никто не вводит в Украине платные услуги. Это точка. Действительно, постановление было принято летом. Это очень важное постановление.

И это постановление урегулирует именно невозможность взятия платы за медицинские услуги, предоставляемых в программе медицинских гарантий в НСЗУ. Потому что очень много было жалоб на горячую линию НСЗУ или других, каких-то действий”, — отметила она.

По словам Лисневской, речь идет именно о качественном урегулировании и четком запрете любой платы за услуги, которые гарантируются государством и осуществляются по направлению врача.

Напомним, что в Украине значительно выросли цены на товары и услуги — и эта тенденция, как пишет портал "Комментарии", сохраняется. Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко охарактеризовал ситуацию в стране и рассказал, на чем пытаются экономить украинцы и кому сложнее всего выживать.

Он рассказал, что даже по заниженным данным Государственной службы статистики, только за один год цена на электроэнергию выросла на 63,6% (при этом электроэнергия выросла более 60% как для бытовых потребителей, так и на рынке электроэнергии, что повлияло на все виды товаров и услуг) овощи — на 62,9%, масло — на 30,7%...



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Источник: https://t.me/novynylive/132744
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