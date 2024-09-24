Опасный чай: как напиток взаимодействует с лекарствами и какие побочные эффекты вызывает

Чай является одним из самых популярных напитков в мире, известным своими многочисленными полезными свойствами. Однако, когда речь идет о приеме лекарств, возникает вопрос: можно ли запивать их чаем. Об этом сообщает портал "Комментарии".



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Согласно исследованию, проведенному Harvard Health, некоторые виды чая могут влиять на абсорбцию лекарства. К примеру, зеленый чай содержит катехины, которые могут взаимодействовать с определенными лекарствами, снижая их эффективность. Это особенно касается лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых антибиотиков. Кроме того, чай может содержать танины, которые могут связываться с некоторыми лекарствами, уменьшая их абсорбцию в организме.

Травяные чаи также могут оказать значительное влияние на эффективность лекарства. Согласно исследованию, опубликованному в Plant Foods for Human Nutrition, некоторые травяные чаи, такие как зверобой, могут взаимодействовать с антидепрессантами, снижая их эффективность или даже вызывая серьезные побочные эффекты. Остальные травяные чаи, такие как ромашка, могут взаимодействовать с антикоагулянтами, повышая риск кровотечения. Поэтому важно соблюдать осторожность при употреблении травяных чаев вместе с лекарствами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует запивать лекарства обычной водой. Вода не содержит веществ, которые могут взаимодействовать с лекарствами, что делает ее самым безопасным выбором. Если у вас есть сомнения относительно взаимодействия чая с вашим лекарством, лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Хотя чай имеет много полезных свойств, его употребление вместе с лекарством может привести к нежелательным взаимодействиям. Это следует учитывать во время лечения.

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