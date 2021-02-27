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Главная Новости Здоровье фармация "Одной дозы достаточно": в США экстренно регистрируют новую вакцину
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"Одной дозы достаточно": в США экстренно регистрируют новую вакцину

Вакцина Janssen показала во время клинических испытаний в США эффективность 72% и предназначена для использования в экстренных случаях

сегодня, 15:28
Автор:

Оленка Клочко

Эксперты по вопросам вакцины и коронавируса из Управления США по продовольствию и медикаментам единогласно поддержали решение о рекомендации регулятору дать разрешение на экстренное использования вакцины от коронавируса, разработанной Johnson & Johnson, передает CNN.

"Одной дозы достаточно": в США экстренно регистрируют новую вакцину

Новая вакцина от Johnson & Johnson. Фото: открытые источники

Согласно рекомендациям, вакцина Janssen может быть применена для людей в возрасте от 18 лет.

"Нам срочно нужно больше вакцины для экстренного использования, чтобы иметь возможность защитить миллионы американцев, которые сейчас остаются в зоне риска", — сообщил глава группы исследований вакцин одной из американских клиник Грег Поланд.

В США это будет уже третья вакцина, которую регулятор позволит использовать. Также она пока является единственной из эффективных, которой достаточно всего одной дозы, а не двух вакцинаций, как в случае с вакцинами других производителей. Кроме того, ее можно хранить при температурных режимах, поддерживаемых обычными холодильниками.

В клинических испытаниях вакцины от Johnson & Johnson приняли участие 44 тысячи человек в США, Южной Африке и Латинской Америке. Общий процент эффективности вакцины в мире составил 66%. Впрочем, в США показатель эффективности достиг уровня 72%, а способность предотвращать тяжелые осложнения и симптомы — 85%. Ни один из протестированных пациентов не умер от Covid-19 во время испытаний вакцины.

Действие Janssen принципиально отличается от других известных вакцин, которые используют генетический материал матричной РНК. В Johnson & Johnson использован вирус "аденовирус 26", который был генетически модифицирован. Он заражает несколько клеток в месте прививки генетическим кодом коронавируса, после чего эти клетки вырабатывают материал, который для иммунной системы человека выглядит, как кусочки вируса — этим стимулируется иммунный ответ.

Напомним, Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию своей вакцины Janssen в начале февраля. "Комментарии" рассказывали, что в январе завершилась третья фаза испытаний вакцины и были сделаны выводы относительно ее соответствия нормам и требованиям.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/26/health/johnson-coronavirus-vaccine-recommendation-vrbpac/index.html
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