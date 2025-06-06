Никогда не запивайте эти лекарства чаем: эффект будет "убийственным"

Чай – очень популярный напиток в мире. Он имеет немало полезных свойств, однако, если его неправильно употреблять, это может повредить. Например специалисты не советуют запивать чаем лекарства — это может вызвать нежелательные реакции и снизить эффективность препаратов. Ведь чай содержит активные вещества, которые могут оказывать влияние на усвоение медикаментов в организме.

Чай. Иллюстративное фото

Топ препаратов, которые запрещено употреблять с чаем:

Антикоагулянты (препараты для разжижения крови). Сочетание чая и антикоагулянтов, таких как варфарин, называют одним из самых опасных. Это объясняется тем, что некоторые виды чая, особенно зеленый чай, содержат витамин K. Он может снижать эффективность варфарина, что в свою очередь повышает риск образования тромбов.

Антидепрессанты. Сочетание препаратов с чаем может привести к противоположному эффекту. Так, чай со зверобоем может взаимодействовать с антидепрессантами. Такое сочетание может вызвать серотониновый синдром. Это опасное состояние, характеризующееся повышенной тревожностью, учащенным сердцебиением и даже судорогами.

Препараты для сердечно-сосудистой системы. Некоторые виды чая, в частности гинкго билоба, могут оказывать влияние на кровяное давление и сердечный ритм. Употребление таких чаев вместе с лекарством для сердца может привести к нежелательным эффектам, включая аритмию и повышенный риск кровотечения.

Антигистаминные препараты. Чай может снизить эффективность действия препаратов, таких как фексофенадин. Поэтому контроль аллергических реакций будет недостаточным, а эффективность лечения может снизиться.

Препараты для лечения диабета. Некоторые виды чая, особенно зеленый чай, могут изменять уровень сахара в крови. Такое влияние может быть опасно для людей, принимающих препараты для контроля диабета. В такой ситуации возможны резкие колебания уровня глюкозы.

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