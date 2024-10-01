Вопрос о том, можно ли принимать лекарства с истекшим сроком годности, актуален для многих людей. Часто возникает соблазн использовать старые лекарства, чтобы избежать затрат на новые, особенно если препараты дорогие. Однако важно понимать, что прием такого лекарства может иметь серьезные последствия для здоровья. Портал "Комментарии" сообщает, почему опасно принимать лекарства с истекшим сроком годности.



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Срок годности лекарства устанавливается производителями для гарантии их безопасности и эффективности до определенной даты. По истечении этого срока производитель не может гарантировать, что лекарство остается безопасным и эффективным. Это означает, что прием такого лекарства может быть рискованным.

Одной из основных причин, почему не стоит принимать лекарства с истекшим сроком годности, является возможность химических изменений в составе препарата. Со временем активные ингредиенты могут разлагаться, что приводит к снижению эффективности лекарства или даже к образованию токсичных соединений. Например, некоторые антибиотики могут стать опасными по истечении срока годности из-за риска бактериального роста.

Также одним из основных рисков является снижение эффективности лечения. Если лекарство потеряло свою активность, оно может не обеспечить необходимого эффекта, что может привести к ухудшению состояния пациента. Это особенно опасно при серьезных заболеваниях, таких как инфекции или хронические болезни.

Другим риском есть возможность развития побочных эффектов. Химические изменения в составе лекарства могут привести к образованию новых соединений, которые могут быть токсичными или вызывать аллергические реакции. Например, некоторые обезболивающие препараты могут стать менее эффективными и вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта.

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