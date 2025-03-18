Можно ли принимать лекарства по истечении срока годности

Избавляться от лекарств, у которых истек срок годности, кажется логическим решением. Но действительно ли это так, или это всего-навсего прихоть производителей? На что вообще влияет срок годности лекарства? Рассмотрим эту тему более предметно!

Лекарства. Фото из открытых источников

Что такое срок годности лекарства

Конечно, любое лекарственное средство имеет определенную дату потребления. Многими она воспринимается как конечная точка, после которой лекарство превращается или в недейственное плацебо или опасный для здоровья препарат. На самом же деле срок годности лекарства – это дата, до которой производитель гарантирует, что средство будет сохранять свою полную эффективность и безопасность. Как только этот срок истекает, производитель отказывается от таких гарантий. Однако это не означает, что на следующий день вчерашнее лекарство становится чем-то вроде кареты Золушки в полночь или яд.

Дело в том, что прежде чем оказаться в аптеках, любое лекарство тестируется. Обычно тестирование проводится в течение года-двух. В результате чего производитель убеждается в действенности и безопасности лекарств за этот период. Однако информации о том, как ведет себя препарат на третий-четвертый год пребывания в аптечке, у производителя нет. Согласно исследованиям Американской медицинской ассоциации, лекарства могут быть действенными гораздо дольше, чем указано на упаковке. Конечно, если выполняются требования хранения лекарственных средств.

Важно: при использовании просроченных препаратов всю ответственность за результат, побочные действия и другие последствия принимает тот, кто их принимает. Перед употреблением следует проконсультироваться по тем или иным лекарствам с фармацевтом. Если изменился цвет, форма или текстура препарата, употреблять его запрещено.

Какое лекарство опасно по истечении срока годности

После просрочки значительный вред могут причинить такие препараты, как:

антибиотики,

глазные капли,

инсулин,

антидепрессанты,

гормональные препараты,

сиропы,

нитроглицерин,

лекарства для разжижения крови (например, варфарин),

противосудорожные препараты (например, карбамазепин),

растворы для инъекционного введения,

средства для лечения гипертензии и т.п.

Это продиктовано тем, что такое лекарство теряет свою эффективность и в них обычно начинаются токсические процессы. А именно в случае тетрациклиновых антибиотиков. Кроме того, некоторые препараты, в частности глазные капли и сиропы, могут превращаться в среду для развития бактерий.

Какие лекарства безопасны после просрочки

Ответ "Да" на вопрос "Можно ли пить таблетки по истечении срока годности?" актуальна для таких средств, как:

твердые таблетки (например, витамины),

парацетамол,

аспирин,

отдельные противовоспалительные кремы и мази,

некоторые антигистаминные препараты (например, лоратадин),

йодистый калий и т.п.

Однако использовать их по истечении срока желательно при двух условиях. Во-первых, требуется предварительная консультация по их применению с врачом/фармацевтом. Во-вторых, если при их хранении были соблюдены все правила хранения лекарства. Это важно, учитывая, будут ли они эффективными и безопасными.

Требования к хранению лекарственных средств

Чем правильнее сохраняется лекарство, тем дольше оно будет полезным и безопасным. Следовательно, правила хранения лекарств следующие:

1. Лекарственные средства должны храниться при комфортной комнатной температуре (15-25 градусов). Конечно, если в инструкции не указано иное. К примеру, хранение в холодильнике.

2. Лекарство должно находиться в упаковке. Следует избегать попадания прямого солнечного света. Оптимальный вариант – темный шкаф, недоступный для детей.

3. Чтобы не допустить возникновения грибков и других отрицательных последствий, препараты лучше содержать в сухом месте. Ванная комната для этого – самый плохой вариант.

4. В случае если препарат в форме блистера не следует отрезать его частицы. Это может привести к потере информации о сроке годности и названии лекарственного средства.

Подытоживая, хотим напомнить, что есть лекарственные средства, которые могут использоваться после просрочки. Но перед этим следует заручиться поддержкой специалиста, который одобрит такой шаг. Желаем здоровья!