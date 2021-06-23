Можно ли "Ивермектин" применять для лечения COVID-19: ученые изучают действие препарата

Ученые Оксфордского университета сообщили, что начали изучать противопаразитарный препарат "Ивермектин" как возможное средство для лечения COVID-19. Об этом сообщает Forbes.

Ученые изучают действие "Ивермектина". Фото: getty images

Как известно, "Ивермектин" широко используется в некоторых странах мира как препарат для лечения коронавируса. Однако пока нет достоверных подтверждений его реальной эффективности именно в борьбе с COVID-19.

Как отмечается, лабораторные исследования действительно показали, что "Ивермектин" подавляет репликацию вируса, но испытания на людях были более ограниченными и окончательно не продемонстрировали эффективности или безопасности препарата для лечения COVID-19.

Профессор Крис Батлер, который участвует в исследовании, признался, что группа надеется собрать достаточно доказательств, чтобы определить, насколько "Ивермектин" эффективен против коронавируса и какую пользу или вред приносит его применение.

Доктор Стивен Гриффин, доцент университета Лидса, отметил, что исследование должно наконец ответить на вопрос о том, стоит ли применять "Ивермектин" как лекарство против COVID-19.

Ученый также добавил, что применение таких препаратов не по прямому назначению опасно, ведь может стать политизированным. Гриффин отметил, что исследования должно разрешить длительные споры касательно использования "Ивермектина".

Издание "Комментарии" ранее писало, что в Европейском Союзе снова будут расследовать происхождение коронавируса.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в этой ситуации нужна максимальная прозрачность, чтобы больше не повторялось подобных ошибок. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что крайне важно узнать о происхождении вируса.









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