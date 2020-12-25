Медики обнаружили новые осложнения у переболевших коронавирусом

Язык
Coinspot 25.12.2020
BTC/USD
24428.41
ETH/USD
626.40
LTC/USD
120.74
НБУ 25.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Люди, которые перенесли коронавирусное заболевание, могут иметь гораздо более серьезные проблемы со здоровьем, нежели считалось ранее. К такому выводу пришли медицинские работники на основании многочисленных наблюдений за пациентами. Постковидные состояния проявляются в расстройствах со стороны всех систем организма и психических расстройствах.
Медики открыли новые осложнения от ковида
Такую информацию опубликовал Национальный институт здоровья Великобритании.
В своем докладе британские ученые утверждают, что последствиями заболевания Covid-19 могут быть нарушения пищеварения — боли в животе, диарея, анорексия. Также среди жалоб пациентов отмечается плохой сон, тревожность, ухудшение мыслительных способностей и памяти. Нередкими стали и случаи панических атак и депрессий.
Однако, наиболее распространенными последствиями все так же остаются заболевание сердечно-сосудистой системы, изменение частоты пульса.
Как сообщал портал "Комментарии", американские доктора сделали вывод, что коронавирус является причиной такого опасного синдрома у детей, как тромболитическая микроангиопатия.При изучении анализов медики обнаружили, что у маленьких пациентов, госпитализированных с COVID-19, биомаркеры, отвечающие за повреждение кровеносных сосудов, значительно повышены. При чем сосуды страдают даже у детей, которые легко и бессимптомно перенесли заболевание. Число маленьких пациентов, страдающих указанным выше осложнением достигает 86%. Тромболитическая микроангиопатия может привести к инсультам и кровоизлияниям. Именно это явление является причиной тяжелого протекания коронавирусной болезни у взрослых.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости