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Медики обнаружили новые осложнения у переболевших коронавирусом

Новые исследования открыли ранее неизвестные осложнения у пациентов с COVID-19

сегодня, 14:57
Автор:

Сергей Медведев

Люди, которые перенесли коронавирусное заболевание, могут иметь гораздо более серьезные проблемы со здоровьем, нежели считалось ранее. К такому выводу пришли медицинские работники на основании многочисленных наблюдений за пациентами. Постковидные состояния проявляются в расстройствах со стороны всех систем организма и психических расстройствах.

Медики обнаружили новые осложнения у переболевших коронавирусом

Медики открыли новые осложнения от ковида

Такую информацию опубликовал Национальный институт здоровья Великобритании.

В своем докладе британские ученые утверждают, что последствиями заболевания  Covid-19 могут быть нарушения пищеварения — боли в животе, диарея, анорексия. Также среди жалоб пациентов отмечается плохой сон, тревожность, ухудшение мыслительных способностей и памяти. Нередкими стали и случаи панических атак и депрессий.

Однако, наиболее распространенными последствиями все так же остаются заболевание сердечно-сосудистой системы, изменение частоты пульса.

Как сообщал портал "Комментарии", американские доктора сделали вывод, что коронавирус является причиной такого опасного синдрома у детей, как  тромболитическая микроангиопатия

При изучении анализов медики обнаружили, что у маленьких пациентов, госпитализированных с COVID-19, биомаркеры, отвечающие за повреждение кровеносных сосудов, значительно повышены. При чем сосуды страдают даже у детей, которые легко и бессимптомно перенесли заболевание. Число маленьких пациентов, страдающих указанным выше осложнением достигает 86%.  Тромболитическая микроангиопатия может привести к инсультам и кровоизлияниям. Именно это явление является причиной тяжелого протекания коронавирусной болезни у взрослых. 
 


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-25/vrachi-nazvali-7-sereznyih-problem-kotoryie-mogut-vozniknut-u-lyudey-perebolevshih-covid-19/218678
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