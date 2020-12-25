Медики обнаружили новые осложнения у переболевших коронавирусом

Люди, которые перенесли коронавирусное заболевание, могут иметь гораздо более серьезные проблемы со здоровьем, нежели считалось ранее. К такому выводу пришли медицинские работники на основании многочисленных наблюдений за пациентами. Постковидные состояния проявляются в расстройствах со стороны всех систем организма и психических расстройствах.

Медики открыли новые осложнения от ковида

Такую информацию опубликовал Национальный институт здоровья Великобритании.

В своем докладе британские ученые утверждают, что последствиями заболевания Covid-19 могут быть нарушения пищеварения — боли в животе, диарея, анорексия. Также среди жалоб пациентов отмечается плохой сон, тревожность, ухудшение мыслительных способностей и памяти. Нередкими стали и случаи панических атак и депрессий.

Однако, наиболее распространенными последствиями все так же остаются заболевание сердечно-сосудистой системы, изменение частоты пульса.

Как сообщал портал "Комментарии", американские доктора сделали вывод, что коронавирус является причиной такого опасного синдрома у детей, как тромболитическая микроангиопатия.

При изучении анализов медики обнаружили, что у маленьких пациентов, госпитализированных с COVID-19, биомаркеры, отвечающие за повреждение кровеносных сосудов, значительно повышены. При чем сосуды страдают даже у детей, которые легко и бессимптомно перенесли заболевание. Число маленьких пациентов, страдающих указанным выше осложнением достигает 86%. Тромболитическая микроангиопатия может привести к инсультам и кровоизлияниям. Именно это явление является причиной тяжелого протекания коронавирусной болезни у взрослых.

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