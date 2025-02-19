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100 популярных лекарств подешевеют на 30% с 1 марта: полный перечень

Украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства.

19 февраля 2025, 16:31
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Slava Kot

С 1 марта 2025 года цены на 100 популярнейших лекарственных средств украинского производства снизятся на 30%. Соответствующую декларацию подписали ведущие фармацевтические компании Украины, среди которых "Дарница", "Фармак", "Киевский витаминный завод" и другие.

100 популярных лекарств подешевеют на 30% с 1 марта: полный перечень

Какое лекарство подешевеет на 30% с 1 марта. Фото из открытых источников

12 февраля 2024 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое было введено в действие указом президента Украины №82/2025.

Снижение цен на лекарственные средства явилось результатом комплекса мер, направленных на обеспечение прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке. В частности, правительство урегулировало наценки на лекарственные средства, запретило практику маркетинговых платежей и возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в части контроля за ценами в аптечных сетях.

В список 100 самых популярных лекарств вошли препараты, которые чаще всего покупают украинцы, среди них:

  • — лекарства против кашля и простуды
  • — антигистаминные препараты
  • — противовоспалительные и противоревматические средства
  • — витамины и микроэлементы
  • — лекарства против давления
  • — противоязвенные средства
  • — успокаивающие средства
  • — глазные капли
  • — назальные спреи

Полный список 100 лекарств, которые подешевеют с 1 марта:

100 популярных лекарств подешевеют на 30% с 1 марта: полный перечень - фото 2

100 популярных лекарств подешевеют на 30% с 1 марта: полный перечень - фото 3

100 популярных лекарств подешевеют на 30% с 1 марта: полный перечень - фото 4

Детальнее о лекарствах, цены на которые будут снижены, можно узнать на официальном сайте Минздрава.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинская фармацевтика получает сверхприбыли.

Также "Комментарии" писали о том, какие таблетки категорически запрещено делить на несколько частей.



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Источник: https://moz.gov.ua/uk/cini-na-100-najbilsh-populyarnih-likiv-budut-znizheni-na-30-z-1-bereznya
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