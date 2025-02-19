100 популярных лекарств подешевеют на 30% с 1 марта: полный перечень

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Slava Kot
С 1 марта 2025 года цены на 100 популярнейших лекарственных средств украинского производства снизятся на 30%. Соответствующую декларацию подписали ведущие фармацевтические компании Украины, среди которых "Дарница", "Фармак", "Киевский витаминный завод" и другие.
Какое лекарство подешевеет на 30% с 1 марта. Фото из открытых источников
12 февраля 2024 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое было введено в действие указом президента Украины №82/2025.
Снижение цен на лекарственные средства явилось результатом комплекса мер, направленных на обеспечение прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке. В частности, правительство урегулировало наценки на лекарственные средства, запретило практику маркетинговых платежей и возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в части контроля за ценами в аптечных сетях.
В список 100 самых популярных лекарств вошли препараты, которые чаще всего покупают украинцы, среди них:
Детальнее о лекарствах, цены на которые будут снижены, можно узнать на официальном сайте Минздрава.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинская фармацевтика получает сверхприбыли.
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