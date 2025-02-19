100 популярных лекарств подешевеют на 30% с 1 марта: полный перечень

С 1 марта 2025 года цены на 100 популярнейших лекарственных средств украинского производства снизятся на 30%. Соответствующую декларацию подписали ведущие фармацевтические компании Украины, среди которых "Дарница", "Фармак", "Киевский витаминный завод" и другие.

Какое лекарство подешевеет на 30% с 1 марта. Фото из открытых источников

12 февраля 2024 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое было введено в действие указом президента Украины №82/2025.

Снижение цен на лекарственные средства явилось результатом комплекса мер, направленных на обеспечение прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке. В частности, правительство урегулировало наценки на лекарственные средства, запретило практику маркетинговых платежей и возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в части контроля за ценами в аптечных сетях.

В список 100 самых популярных лекарств вошли препараты, которые чаще всего покупают украинцы, среди них:

— лекарства против кашля и простуды

— антигистаминные препараты

— противовоспалительные и противоревматические средства

— витамины и микроэлементы

— лекарства против давления

— противоязвенные средства

— успокаивающие средства

— глазные капли

— назальные спреи

Полный список 100 лекарств, которые подешевеют с 1 марта:

Детальнее о лекарствах, цены на которые будут снижены, можно узнать на официальном сайте Минздрава.

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