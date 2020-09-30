kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10839.61

ETH/USD

359.89

LTC/USD

45.65

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье фармация Каких компонентов не должно быть в антисептике
commentss НОВОСТИ Все новости

Каких компонентов не должно быть в антисептике

В антисептике должно быть поменьше компонентов

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Антисептические средства — полезная вещь, особенно, в дороге или во время прогулки в парке. А в этом году, на фоне пандемии коронавируса, этот предмет стал чуть ли не "хитом сезона". Но очень важно уметь выбирать правильный антисептик. Каких компонентов в нем быть не должно рассказало издание MedicalXpress.

Каких компонентов не должно быть в антисептике

Эксперты советуют при покупке средства обратить особое внимание на его состав. На самом деле, он достаточно прост: этиловый или изопропиловый спирт, дистиллированная вода, как вспомогательное вещества, а еще перекись водорода и глицерин. Но спирт должен составлять не менее 60%, а других элементов должно быть меньше.

Исследователь Барун Матема рассказал, что не стоит покупать антисептики, в составе которых есть метанолом или 1-пропанолом. Эти вещества высокотоксичные. Также откажитесь от средств для рук, которые вместо спирта содержат бензалконий хлорид, потому что он менее эффективен в борьбе с бактериями и микробами. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что правительство Франции решило из непроданного вина делать антисептик для рук  или же перерабатывать напиток в обычный спирт.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости