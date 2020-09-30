Каких компонентов не должно быть в антисептике

Антисептические средства — полезная вещь, особенно, в дороге или во время прогулки в парке. А в этом году, на фоне пандемии коронавируса, этот предмет стал чуть ли не "хитом сезона". Но очень важно уметь выбирать правильный антисептик. Каких компонентов в нем быть не должно рассказало издание MedicalXpress.

Эксперты советуют при покупке средства обратить особое внимание на его состав. На самом деле, он достаточно прост: этиловый или изопропиловый спирт, дистиллированная вода, как вспомогательное вещества, а еще перекись водорода и глицерин. Но спирт должен составлять не менее 60%, а других элементов должно быть меньше.

Исследователь Барун Матема рассказал, что не стоит покупать антисептики, в составе которых есть метанолом или 1-пропанолом. Эти вещества высокотоксичные. Также откажитесь от средств для рук, которые вместо спирта содержат бензалконий хлорид, потому что он менее эффективен в борьбе с бактериями и микробами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что правительство Франции решило из непроданного вина делать антисептик для рук или же перерабатывать напиток в обычный спирт.

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