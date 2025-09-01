Какие лекарства нельзя запивать молоком: ТОП препаратов

Врачи советуют запивать лекарства исключительно водой, чтобы не произошло нежелательной реакции. Однако нередко это правило нарушается – препараты запивают чаем, соком и даже молоком. Какое лекарство категорически запрещено употреблять вместе с молоком и почему, рассказываем подробнее дальше.

Лекарства. Иллюстративное фото

Среди опасных сочетаний молока и лекарств называют следующие:

Антибиотики тетрациклинового ряда, в частности тетрациклин, доксициклин и миноциклин, запрещено принимать вместе с молочными продуктами. Кальций в молоке связывается с молекулами лекарства в желудке, образуя нерастворимые комплексы. Это значительно снижает всасывание препарата – до 90% в некоторых случаях. Антибиотики советуют принимать не менее часа до или через два часа после употребления молочных продуктов.

Фторхинолоны, такие как ципрофлоксацин и норфлоксацин, также теряют эффективность при одновременном приеме с молоком. Кальций и белки молока блокируют всасывание препарата, что может снизить его концентрацию в крови на 30-50%. Это лекарство эффективнее принимать натощак или с интервалом в несколько часов до или после молочных продуктов.

Левотироксин, препарат для лечения гипотиреоза, также не следует запивать молоком. Кальций в молочных продуктах снижает его биодоступность, что может привести к недостатку гормона в организме даже при регулярном приеме лекарства. Рекомендуется принимать левотироксин утром натощак не менее 30 минут до еды и избегать молочных продуктов в течение следующих 4 часов.

Бисфосфонаты, применяемые для лечения остеопороза, имеют очень низкий уровень всасывания. Если их запивать молоком или принимать вместе с продуктами, содержащими кальций, то лекарство будет малоэффективным. Такое лекарство следует принимать только с водой, за 30-60 минут до еды.

Железосодержащие препараты также не следует сочетать с молоком. Кальций конкурирует с железом за всасывание в кишечнике, что может снизить эффективность лечения анемии. Лучше всего принимать железо натощак или с продуктами, богатыми витамином C, который улучшает его усвоение.

