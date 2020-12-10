Какие антисептики эффективнее: со спиртом или без

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют выбирать антисептические средства, которые содержат не менее 60-70% спирта. Однако люди, которые часто используют средство индивидуальной защиты, сталкиваются с неприятными, и даже болезненными побочными эффектами – спирт может обжигать кожу, вызывать ее сухость и шелушение.





Исследователи из Университета Бригама Янга решили проверить, на сколько эффективными окажутся антисептики без содержания спирта. В ходе исследования эксперты проанализировали несколько соединений четвертичного аммония. Ученые разместили образцы SARS-Cov-2 в пробирки, а затем смешали их с определенными соединениями. Результат эксперимента показал, что вирус в пробирке уничтожился на 99,9% в течении 15 секунд.





Чтобы получить как можно точные результаты, исследователи поместили данные образцы вируса на живые клетки. Патоген не смог в них проникнуть, после чего ученые пришли к выводу о деактивации вируса безспиртовым средством.





Эксперты отметили, что дезинфекторы без содержания спирта, могут бороться с различными видами инфекций, в том числе обладая противогрибковым свойством. Такие средства широко использовались и ранее, однако в связи с пандемией коронавируса, ученым пришлось масштабнее оценить эффективность таких антисептиков.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на протяжение 2020 года в разных странах начали регистрировать отравления и летальные исходы после использования антисептических средств. Эксперт в научном журнале BMJ пишет, что в дезинфицирующие средства, которые продаются в виде гелей, жидкостей и пены, добавляют опасные вещества, но они не указаны в составе продукции.







