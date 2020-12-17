Как не купить лекарство-подделку: ТОП-10 правил от медиков

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Таисия Ерохина
Как заявили
в парламентском комитете по вопросам здоровья нации, за время пандемии в
Украине обострилась проблема
фальсификации лекарств, а также иммунологических препаратов, лекарственных
косметических средств, добавок к пищевым продуктам, диетических добавок, медицинских
изделий, реагентов для лабораторных исследований (в частности, для проведения
тестов на коронавирус) и витаминов, на которые сейчас существует повышенный
спрос. "Комментарии" выяснили, как украинцам обезопасить себя от покупки
лекарств-подделок.
Фото из открытых источников
Как рассказала врач-стоматолог
Катерина Крымская, при покупке лекарств
легко приобрести "пустышку" и нарваться на мошенников. По ее словам, проблема с
поддельными лекарствами существует давно, а на фоне пандемии и карантина она стала
глобальной.
Несколько правил,
которые помогут избежать покупки поддельных лекарственных препаратов:
1) Покупайте
медицинские препараты только в лицензированных аптечных учреждениях.
2) Всегда
требуйте от продавца чек. Название компании на чеке должно совпадать с
информацией в лицензии.
3) При покупке
лекарственного средства всегда обращайте внимание на инструкцию по применению. Отсутствие
инструкции на украинском языке, наличие грамматических ошибок, инструкция с
широким перечнем разнообразных показаний — с высокой вероятностью говорит о
фальсификате.
4) Обратите внимание
на упаковку и форму выпуска препарата. Не покупайте продукцию, если упаковка
отсутствует или повреждена: мятая, надорвана, грязная или потертая. Это первые
признаки подделки. На упаковке должно быть указано: наименование и адрес
производителя, врачебную форму, состав, регистрационный номер и номер серии,
срок годности и т.п.
5) Если препарат
выпускается в таблетированной форме, то таблетки должны быть одинакового цвета,
формы, в упаковке. Когда таблетки имеют какие-то вкрапления, крошатся – это уже
первый признак того, что препарат мог неправильно храниться.
6) Если препарат
вызывает большие сомнения, вы всегда можете проверить наличие его регистрации в
Государственном реестре лекарственных средств Украины.
7) Не покупайте
медицинские препараты в Интернете. Интернет-аптеки и агрегаторы зачастую
работают без лицензии и других разрешительных документов: то есть их
деятельность никто не контролирует. Если продавец предлагает отправить
лекарство по почте — это практически гарантия того, что вам продают подделку.
Лекарства перевозят и хранят в специальных условиях, отдельно от остальных
товаров.
8) Не покушайтесь
на акции и скидки. Зачастую – это ловушка. Настоящий препарат стоить ниже своей
фиксированной цены не может.
9) Не покупайте препараты
без назначения доктора. Тем более те лекарственные средства, о которых вы
раньше даже и не слышали, но решили опробовать на себе, потому что "посоветовала
соседка". Все лечение должно проходить по назначению доктора и под контролем.
Не занимайтесь самолечением!
10) Есть группы
препаратов, которые отпускаются только по рецепту. Если вы нашли в Интернете
подобный препарат в свободной продаже или фармацевт готов продать его без
рецепта, то будьте уверены, вы платите за пустышку.
В свою очередь, представитель
Днепропетровского регионального отделения по фармаконадзору ГП "ГЭЦ
Минздрава Украины", врач-терапевт частной клиники "Медицинская
практика для семьи" Иван Кондратенко отмечает, что не видит серьезных
случаев подделки лекарственных средств в Украине. А проблему фальсификации
лекарств, озвучиваемую время от времени в информационном пространстве, считает
преувеличенной. Так или иначе, эксперт рекомендует:
- не покупать
лекарства – так называемые "фуфломицины", то есть препараты без доказанной
эффективности;
- приобретать только
те лекарства, которые назначил врач;
- покупать
лекарственные средства в сетевых аптеках;
- если
сомневаетесь относительно лекарственного средства, то сразу требовать у
провизора предъявить сертификат — документ государственного образца,
подтверждающий легальность использования лекарств в стране. Должны совпадать
номер, серия партии.
О том, что
проблема подделок в нашей стране не стоит остро, заявила и врач общей
практики-семейной медицины Елена Кондратенко: "Не вижу сейчас, чтобы подобное
было в нашей стране. Хотя, подчеркну, я просто могла с этим не сталкиваться".
Напомним, в
Минюсте пояснили, как можно вернуть
некачественные лекарства в аптеку.
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