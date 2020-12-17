Как не купить лекарство-подделку: ТОП-10 правил от медиков

Как заявили в парламентском комитете по вопросам здоровья нации, за время пандемии в Украине обострилась проблема фальсификации лекарств, а также иммунологических препаратов, лекарственных косметических средств, добавок к пищевым продуктам, диетических добавок, медицинских изделий, реагентов для лабораторных исследований (в частности, для проведения тестов на коронавирус) и витаминов, на которые сейчас существует повышенный спрос. "Комментарии" выяснили, как украинцам обезопасить себя от покупки лекарств-подделок.

Фото из открытых источников

Как рассказала врач-стоматолог Катерина Крымская, при покупке лекарств легко приобрести "пустышку" и нарваться на мошенников. По ее словам, проблема с поддельными лекарствами существует давно, а на фоне пандемии и карантина она стала глобальной.

Несколько правил, которые помогут избежать покупки поддельных лекарственных препаратов:

1) Покупайте медицинские препараты только в лицензированных аптечных учреждениях.

2) Всегда требуйте от продавца чек. Название компании на чеке должно совпадать с информацией в лицензии.

3) При покупке лекарственного средства всегда обращайте внимание на инструкцию по применению. Отсутствие инструкции на украинском языке, наличие грамматических ошибок, инструкция с широким перечнем разнообразных показаний — с высокой вероятностью говорит о фальсификате.

4) Обратите внимание на упаковку и форму выпуска препарата. Не покупайте продукцию, если упаковка отсутствует или повреждена: мятая, надорвана, грязная или потертая. Это первые признаки подделки. На упаковке должно быть указано: наименование и адрес производителя, врачебную форму, состав, регистрационный номер и номер серии, срок годности и т.п.

5) Если препарат выпускается в таблетированной форме, то таблетки должны быть одинакового цвета, формы, в упаковке. Когда таблетки имеют какие-то вкрапления, крошатся – это уже первый признак того, что препарат мог неправильно храниться.

6) Если препарат вызывает большие сомнения, вы всегда можете проверить наличие его регистрации в Государственном реестре лекарственных средств Украины.

7) Не покупайте медицинские препараты в Интернете. Интернет-аптеки и агрегаторы зачастую работают без лицензии и других разрешительных документов: то есть их деятельность никто не контролирует. Если продавец предлагает отправить лекарство по почте — это практически гарантия того, что вам продают подделку. Лекарства перевозят и хранят в специальных условиях, отдельно от остальных товаров.

8) Не покушайтесь на акции и скидки. Зачастую – это ловушка. Настоящий препарат стоить ниже своей фиксированной цены не может.

9) Не покупайте препараты без назначения доктора. Тем более те лекарственные средства, о которых вы раньше даже и не слышали, но решили опробовать на себе, потому что "посоветовала соседка". Все лечение должно проходить по назначению доктора и под контролем. Не занимайтесь самолечением!

10) Есть группы препаратов, которые отпускаются только по рецепту. Если вы нашли в Интернете подобный препарат в свободной продаже или фармацевт готов продать его без рецепта, то будьте уверены, вы платите за пустышку.

В свою очередь, представитель Днепропетровского регионального отделения по фармаконадзору ГП "ГЭЦ Минздрава Украины", врач-терапевт частной клиники "Медицинская практика для семьи" Иван Кондратенко отмечает, что не видит серьезных случаев подделки лекарственных средств в Украине. А проблему фальсификации лекарств, озвучиваемую время от времени в информационном пространстве, считает преувеличенной. Так или иначе, эксперт рекомендует:

- не покупать лекарства – так называемые "фуфломицины", то есть препараты без доказанной эффективности;

- приобретать только те лекарства, которые назначил врач;

- покупать лекарственные средства в сетевых аптеках;

- если сомневаетесь относительно лекарственного средства, то сразу требовать у провизора предъявить сертификат — документ государственного образца, подтверждающий легальность использования лекарств в стране. Должны совпадать номер, серия партии.

О том, что проблема подделок в нашей стране не стоит остро, заявила и врач общей практики-семейной медицины Елена Кондратенко: "Не вижу сейчас, чтобы подобное было в нашей стране. Хотя, подчеркну, я просто могла с этим не сталкиваться".

Напомним, в Минюсте пояснили, как можно вернуть некачественные лекарства в аптеку.

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