К чему может привести бесконтрольный прием аспирина

Аспирин — популярный и недорогой препарат, который есть практически в каждой домашней аптечке. Но его, как и другое лекарственное средство, нужно правильно принимать, иначе можно спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Аспирин / фото: Depositphotos

Врач-кардиолог Елена Голухова рассказала, что многие люди увлекаются приемом аспирина, не подозревая, какие опасности могут за этим скрываться. Недавно ученые заявили, что применение аспирина позволяет снизить риск госпитализации и летальных исходов от коронавирусной инфекции. Но врач отметила, что это довольно старое лекарственное средство и при неоправданном и неконтролируемом приеме (для профилактики так сказать) оно может вызвать у здоровых людей кровотечение.

Дело в том, что аспирин, по мнению ученых, предотвращает свертывание крови при коронавирусной инфекции. Но его принимать в таких случаях только по назначению не врача. Самолечение ни к чему хорошему не приведет.

Более того, нужно помнить и о других противопоказаниях лекарственного средства. Аспирин нельзя принимать людям, у которых диагностированы острые язвы ЖКТ, выраженная почечная, печеночная или сердечная недостаточность.

Напомним, что многие люди часто используют аспирин для облегчения головной и зубной боли, а также для снижения температуры. Это средство, пожалуй, есть в каждой аптечке. Но использовать аспирин можно не только по назначению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые во время масштабного исследования выяснили, что небольшие дозы аспирина помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями.





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