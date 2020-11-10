Испытания новой вакцины от коронавируса решили приостановить

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Владимир Лавский
Смерть одного из волонтеров предположительно стала причиной приостановки клинических испытаний препарата "Коронавак" китайской фармакологической компании Sinovac Biotech в Бразилии. Об этом в эфире телеканала TV Cultura сообщил глава Института Бутантан Димас Ковас, курирующий национальные исследования.
В понедельник вечером Anvisa сообщило о приостановке клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech в связи с "серьезным побочным эффектом".
Как ранее сообщали "Комментарии", Соединенные Штаты Америки отреагировали на болезнь президента Украины Владимира Зеленского.
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