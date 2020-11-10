Испытания новой вакцины от коронавируса решили приостановить

Смерть одного из волонтеров предположительно стала причиной приостановки клинических испытаний препарата "Коронавак" китайской фармакологической компании Sinovac Biotech в Бразилии. Об этом в эфире телеканала TV Cultura сообщил глава Института Бутантан Димас Ковас, курирующий национальные исследования.

"Мы уведомили Anvisa (Национальное агентство по санитарному надзору) о смерти, а не о "серьезном побочном эффекте". Мы даже несколько удивлены этим решением Anvisa, поскольку эта смерть не связана с вакциной", — утверждает чиновник. По его мнению, регулятор безосновательно приостановил проведение клинических испытаний.

В понедельник вечером Anvisa сообщило о приостановке клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech в связи с "серьезным побочным эффектом".

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