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Эти симптомы указывают на дефицит в организме жизненно важного минерала

Что указывает на недостаток в организме кальция

27 марта 2025, 13:12
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Кречмаровская Наталия

Кальций – это жизненно важный минерал, играющий ключевую роль во многих функциях организма, включая здоровье костей, сокращение мышц, передачу нервных импульсов и свертываемость крови. Недостаточный уровень кальция может привести к разным симптомам, которые могут варьироваться от легких до тяжелых.

Эти симптомы указывают на дефицит в организме жизненно важного минерала

Иллюстративное фото

Ранние симптомы дефицита кальция:

Мышечные спазмы и судороги: Кальций необходим для нормального сокращения мышц. Его дефицит может вызвать самопроизвольное сокращение мышц, что приводит к спазмам и судорогам.

Кальций принимает участие в передаче нервных импульсов. Его дефицит может вызвать онемение и покалывание в руках, ногах и вокруг рта.

Усталость и слабость: Кальций необходим для производства энергии. Его дефицит может вызвать чувство усталости и слабости.

Ломкость ногтей: Кальций является важным компонентом ногтей. Его дефицит может привести к ломкости и слабости ногтей.

Сухость кожи Кальций принимает участие в поддержании здоровья кожи. Его дефицит может вызвать сухость и шелушение кожи.

Более поздние симптомы дефицита кальция:

Остеопороз Хронический дефицит кальция может привести к остеопорозу – заболеванию, которое характеризуется снижением плотности костей и повышенным риском переломов.

Рахит (у детей): У детей дефицит кальция может привести к рахиту – заболеванию, характеризующемуся деформацией костей.

Нарушение сердечного ритма: Кальций необходим для нормальной работы сердца. Его дефицит может вызвать нарушение сердечного ритма.

Депрессия и тревога Некоторые исследования показывают, что дефицит кальция может быть связан с депрессией и тревогой.

Проблемы с зубами Кальций является важным компонентом зубов. Его дефицит может привести к кариесу и другим проблемам с зубами.

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